Insistirán con la perpetua para joven que violó y asesinó a una mujer de 73 años

El Ministerio Público y el querellante, Alfredo Vitale, recurrieron a Casación. El Defensor Público también acudió a la siguiente instancia para tratar de bajar los 27 años de condena que dictó el Tribunal de Juicios de Gualeguaychú a principios de octubre.En el juicio realizado en septiembre se había requerido la pena máxima para Leandro "Coño" Martínez, por ser el autor del homicidio de Estela Alberto, pero los jueces se inclinaron por una pena temporal que para obtener los primeros beneficios habrá de cumplirla casi en su totalidad.Entre este joven de 25 años y la víctima, Estela Alberto, no había vínculo y para la Justicia la muerte de esta mujer de 73 años se cometió a causa de un robo, en donde además existió un abuso sexual con acceso carnal. Pero las partes acusadoras no quedaron conformes con esto y es por ello que decidieron recurrir la sentencia a la Cámara de Casación. También lo hizo la defensa, con la expectativa que este órgano de alzada disminuya la pena dictada en Gualeguaychú.¿Qué dice el Código al respecto?El artículo 165 especifica: "Se impondrá reclusión o prisión de 10 a 25 años, si con motivo u ocasión del robo resultare un homicidio". Pero además, la pena agrava con el abuso sexual con acceso carnal. Según indica el artículo 119, "la pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral o realizare otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías".Para la presidenta del Tribunal, Alicia Vivian, y para los dos vocales que coincidieron de forma unánime, Arturo Dumón y Mariano Martínez, no caben dudas que Martínez fue el autor del crimen ocurrido el 25 de diciembre de 2014, en el interior del domicilio de Estela Nélida Alberto, ubicado en calle las Azucenas, a 100 metros de calle Gervasio Méndez, del barrio 348.Leandro Martínez ingresó a la vivienda y golpeó con su puño el rostro de la víctima, ocasionándole heridas cortantes, hematomas alrededor de ambos ojos, y otras lesiones que la podrían haber dejado inconsciente a la mujer de 73 años. Luego sustrajo todo lo que encontró de valor, revisó las carteras que fueron encontradas abiertas junto a la damnificada, y luego la agredió sexualmente. La penetró vía vaginal y anal, al punto de provocarle lesiones internas y externas en la zona genital. Estela Alberto murió 24 horas después en el Hospital Centenario a causa de los golpes y las agresiones recibidas.Los jueces fundaron parte de sus argumentos condenatorios por homicidio en ocasión de robo, concursado con abuso sexual con acceso carnal, basándose en la declaración del médico forense Marcelo Benetti, que determinó que la muerte de Alberto no fue consecuencia del acto abusivo sino de la violencia ejercida en primera instancia para perpetrar el desapoderamiento.Actualmente, y desde que fue trasladado desde Brasil tras ser capturado en la Triple Frontera, Martínez mantiene una prisión preventiva que se ha ido prorrogando con el correr de los días. Está alojado en la Unidad penal de Gualeguay y continuará en ese lugar hasta que la sentencia adquiera firmeza o se dicte un nuevo fallo. Fuente: (ElDía).-