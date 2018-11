Estaría implicado en otras muertes el acusado de matar a embarazada en un motel

El sospechoso, involucrado en otras dos muertes

Las cámaras de seguridad del albergue transitorio "Susurros" en Florencio Varela captaron el momento en el que Ariel Norberto García se intentó fugar del lugar lo más rápido que pudo. Mientras tanto, en una de las habitaciones del hotel,Los detalles de la autopsia a la que pudo accederson escalofriantes:. Las lesiones ocasionaron que Carolina se desgarrara y desangrara en muy poco tiempo.Hasta el día de hoy, la causa está caratulada como homicidio simple en concurso ideal con la figura de aborto. Hace una semana los papás de Carolina, Alejandra Leguizamón y Gustavo Medina patrocinados por la abogada Florencia Casamiquela, es decir, que se contemple la figura de femicidio incorporada en el Código Penal en el 2012."La violencia desplegada en el cuerpo de Carolina, el desprecio manifiesto hacia un embarazo de siete meses y el sadismo presente en los actos del autor del hecho, nos ponen indubitadamente frente a un femicidio. En efecto,. Éste ejerció un dominio y control absoluto de la situación, infligiendo tormentos inenarrables que debieron provocar un padecimiento y agonía que culminaron en el deceso de Carolina", dice el documento que fue presentado ante la fiscalía N°3 de Florencio Varela.La causa estaba en manos de la fiscal Gisela Olszaniecki pero hace una semana dejó el cargo para convertirse en jueza del Juzgado Correccional N° 1, la máxima autoridad correccional del distrito.El juez de garantías a cargo de la causa, Adrián Villagra, no efectuó el cambio de carátula porque se sospecha que lo dejará en manos de la fiscalía. El problema principal que presenta la instrucción hasta el momento son los tiempos. Es que con la designación de Olszaniecki, la fiscalía general derivó al causa a la Unidad Fiscal N° 7 que todavía no hizo demasiados avances en la investigación.Por ejemplo, algo extremadamente grave vinculado a las demoras judiciales, es que. "No pudieron despedir todavía al bebé. No se hizo efectiva la entrega ni se hizo una autopsia al cuerpo", explicó ala abogada defensora de la familia. Alfredo, el marido de Carolina, quiere velar a su único hijo.Uno ocurrió. La Justicia lo detuvo pero consideró que se había tratado de un acto de legítima defensa porque, según declaró García, la víctima lo había amenazado con un cuchillo para robarle. Sin embargo los familiares de la joven de 22 años aseguran que no tenía antecedentes de robo y sabían que la joven conocía a Ariel.El otro caso es el de. Al momento del hallazgo, se pensó que se podía llegar a tratar de los restos de Stella Maris Sequeira, la mujer del abogado Rubén Carrazzone, desaparecida desde diciembre del 2016. Sin embargo, seis meses después, se confirmó que era el cuerpo de Miño. La autopsia determinó que la mujer había muerto entre el 14 y el 15 de enero, un día después de su desaparición.Ariel Norberto García fue la última persona que la vio con vida a Silvana. Ambos se estaban viendo hacía algunas semanas, según confirmó la familia de la víctima. Fueron juntos a una fiesta en Quilmes y se fueron juntos del lugar. El hombre declaró una sola vez en la causa en la que reconoció haber sido el último que la vio antes de su desaparición, pero dijo que la dejó en la parada de un colectivo después de estar en un albergue transitorio.Cuando leyeron el nombre de Ariel García en las noticias sobre el crimen de Carolina, no dudaron en contactarse con la familia para contarles sus sospechas. "Si la Justicia lo hubiera investigado quizás este hombre hubiera estado detenido y hoy mi hija y mi nieto estarían conmigo", dijo Alejandra, la mamá de Carolina.La semana pasada una amiga de Carolina Medina prestó declaración en la fiscalía donde aseguró que Ariel García ya había intentado seducir a Carolina hace un tiempo atrás pero ella no había accedido. Ambos vivían a una diferencia de dos cuadras. Todavía se desconoce si se fue con él por sus propios medios o si el hombre la interceptó y la llevó por la fuerza.