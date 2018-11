¿Dónde está Rómula Arrúa? La hipótesis más firme que sigue la Policía

Policiales La pista que siguen los investigadores para dar con el paradero de Rómula Arrúa

Continúa la búsqueda de Rómula Arrúa, la mujer de 66 años que se ausentó de su domicilio ubicado en calles Los Talas y J.J. López, en la zona del barrio San Agustín de Paraná, el jueves 25 de octubre, en horas de la tarde.el programa que se emite por, Mauricio Anttematten.Es que desde el entorno familiar aseguran que "salió con lo puesto, un bolso en el que llevaba sus elementos personales": su celular, el DNI y la tarjeta a través de la que cobra su jubilación.Pero Anttematten, para sostener la hipótesis respecto a que la mujer se haya ido de la casa por sus propios medios, reveló que también se llevó el cargador de su teléfono celular.Apuntó además, que el hombre regresó tiempo después."Una persona no se puede perder, algo tiene que saberse. Ya no sabemos que más hacer. Nadie sabe nada y estamos a la expectativa de que pase algo, de que haya un llamado", aseguró ael esposo de la mujer, Hugo Gareis.El hombre remarcó que "no había problemas familiares".Desde el entorno familiar aseguran que "no hay posibilidad de que se haya ido a un lugar"."Ella no tenía grupo de amigas, era muy introvertida", remarcó su hija, Gladys Gareis.Continuando con las conjeturas respecto a la desaparición de la mujer de 66 años, Anttematten reveló que "la última llamada que recibió en la mañana previa a su decisión de salir de la casa, fue de parte de su psicóloga, quien tendrá que declarar ante la fiscalía que lleva adelante la investigación".¿Romperá el secreto profesional?, se preguntó el conductor deSe recordará que desde la familia estimaban que la mujer podría haber abordado una unidad de la Línea 9, después de las 15:40 del jueves 25 de octubre, en calles Galán y Montiel. En la misma zona hay paradas de la línea 20, aunque "no creen" que la haya utilizado.Por cualquier información comunicarse al (0343) 154296731.El sábado 3 de noviembre, familiares, amigos y vecinos de Rómula Arrúa realizarán una marcha para pedir "celeridad en la investigación" y por "la pronta aparición de la mujer de 66 años".Se reunirán a las 10:30, en Peatonal San Marín y Urquiza de Paraná.Invitan a la comunidad a sumarse.