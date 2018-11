Robaron 80.000 pesos de un molino arrocero

Al respecto, el jefe de Policía de San Salvador, Miguel Pérez, dijo que el hecho se produjo en el molino arrocero Cuchilla Grande, a cargo de un hombre de apellido Cali, oriundo de provincia de Buenos Aires, que junto a sus dos hijos, administra el lugar. Señaló que a las 5:53 de este martes, llegó un mensaje de texto donde el sistema de alarmas detectó un corte de luz, por lo que se presume que en ese horario pudo haber ocurrido el ilícito.



El o los ladrones ingresaron violentando con una barreta una puerta de chapa, accediendo a la cocina y posteriormente a la oficina administrativa, donde tras requisar cajas y escritorios, se llevaron un paquete con 80 mil pesos en efectivo.



Si bien el lugar cuenta con cámaras de vigilancia, justo no existirían en ese sector o al menos no enfocarían.

Respecto de la investigación, indicó que recién comienza y no se descarta ninguna hipótesis, como por ejemplo, que podrían ser personas que conocieran el lugar. (Mercurio Noticias)