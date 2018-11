Son tres los detenidos por el crimen del joven que estuvo desaparecido en Tandil

Dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en el crimen de Jorge Bustamante, el joven de 24 años hallado asesinado el domingo pasado en una zona rural cercana a la localidad bonaerense de Tandil, por lo que ya son tres los arrestados por el caso.



El primero de los detenidos había sido Nahuel Morales, un joven de 18 años con el cual la víctima había tenido una cita pactada.



Morales quedó como aprehendido luego de haber prestado declaración ante el fiscal Gustavo Morey, que investiga el crimen.



En tanto, los nuevos sospechosos fueron aprehendidos por personal del a Subdelegación de Investigaciones (SubDDI Tandil).



Uno de los arrestados se llama Ángel Nahuel y tiene 20 años, mientras que fue apresado en un domicilio ubicado en la calle Piccirilli al 749, de Tabndil, indicaron fuentes policiales.



En tanto, el otro acusado fue detenido en la vía pública, en las calles Chacabuco y Las Heras.



El cuerpo de la víctima fue encontrado este domingo por un pescador en un arroyo a 25 kilómetros de la ciudad de Tandil y las primeras pericias indicaron que presentaba una "severa contusión craneana".



Mientras tanto, la Justicia de Tandil ordenó también realizar este lunes una serie de medidas para dar con más posibles responsables del crimen de Bustamante.



Este lunes por la tarde, el fiscal general del Departamento Judicial de Azul, Marcelo Sobrino, contó en conferencia de prensa que se investiga un homicidio, que "esta causa es muy compleja y tiene muchas aristas de investigación" y que por el momento "no se descarta ninguna hipótesis".



Además, Sobrino, indicó: "Estamos analizando las redes sociales y los medios informáticos y esperamos los resultados formales de la causa de la muerte aunque por lo que se vio en el informe inicial es una muerte dentro de un contexto de homicidio".



En tanto, al ser consultado por Morales -antes de quedar formalmente detenido-, quien fue mencionado en los medios como la última persona que se comunicó con la víctima y que habría sido llamado a declarar por el fiscal del caso, Sobrino expresó: "No me consta esta circunstancia".