Juicio a dirigentes de UPCN y De la Rosa: Las penas que solicitó fiscalía

Piden absolución para el ex ministro de Salud, Ariel De la Rosa

El caso

Se llevó a cabo este lunes la jornada de alegatos por la causa en la que están imputados dirigentes que conforman la comisión directiva del gremio UPCN. Se los juzga por supuestos aprietes y amenazas contra la directora del hospital Colonia de Diamante, Noelia Trossero.Los imputados son el actual miembro del directorio del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) Fabián Monzón, ex ministro de Salud Ariel De la Rosa, Zunilda Suárez, José Zarza, Guillermo Barreira, Carina Domínguez y Noemí Ester Santamaría.Se conoció que fiscalía, a cargo de los fiscales Laureano Dato y Gamal Taleb, solicitó:-Tres años y medio de presión efectiva para Zunilda Suárez (delegada del Consejo Asesor del gremio), por el delito de tentativa de coacción.-Un año y medio de prisión condicional por el delito de resistencia a la autoridad y amenazas para Fabián Monzón (secretario adjunto de UPCN).-Cinco años y medio por el delito de coacción agravada para José Zarza (vocal suplente).-Absolución por el delito de resistencia a la autoridad para Guillermo Barreira (secretario de capacitación de UPCN).-Cinco años de prisión efectiva para Carina Domínguez (secretaria gremial) por el delito de coacción.-Cinco años de prisión efectiva por el delito de coacción para Noemí Santamarina.-Cinco años de prisión efectiva por el delito de coacción para Ariel de la Rosa (ex ministro de Salud)El adelanto de sentencia será el martes 6 de noviembre a las 9.Al respecto, el Dr. Leopoldo Lambruschini, abogado defensor de De la Rosa, indicó aque "pedimos absolución. En relación a un primer hecho nosotros planteamos la irrelevancia jurídico penal de ese comportamiento. No hubo un requerimiento en el sentido que sostuvo el Ministerio Público Fiscal. De la Rosa no solo no tuvo ninguna intervención, sino que tampoco el hecho tuvo principio de ejecución. No es punible. Consideramos que no cometió delito de coacción", señaló."De la Rosa tiene una comunicación telefónica, que reconoció y que fue presenciada por quien era el director de Salud Mental, que también declaró en este debate. Era una conversación de contenido funcional y esto fue comprobado. Además tenía que ver con las irregularidades cometidas en el expediente administrativo en el cual se dispuso la cesantía de esa gente", dijo.En ese sentido, manifestó que "la licenciada Trossero no tenía ni siquiera competencia para removerla del cargo. Tampoco se apegó al procedimiento que existe para remover a un delegado gremial. Trossero en la misma actuación solicitó que sea el Ministerio que le de la baja y ella da una conversación sin ser competente para ello y sin resolverlo mediante un acto administrativo".La causa se inició en junio de 2017 luego de que la directora del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero, denunciara aprietes y amenazas por parte de dirigentes y del entonces ministro, para que reincorpore a la enfermera y delegada de la entidad gremial, Yanina Migueles.Un operativo policial en el nosocomio, terminó con las detenciones de varios de los imputados. Tras quedar implicado en ese escándalo, De la Rosa renunció al Ministerio de Salud.