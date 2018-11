Detuvieron a dirigente de ATE por violencia de género

El secretario general de la seccional Nogoyá de ATE, Manuel Adur, quedó detenido en la jornada de este viernes luego de la denuncia radicada por una joven por lesiones y violencia de género.



A Adur lo señalaron como el autor de un hecho de violencia. confirmada por el jefe de la Departamental de Nogoyá, Jorge Cancio.



De acuerdo a información extraoficial, Adur continuará detenido hasta que se produzca su indagatoria, que tendría lugar este sábado o el lunes.



La conducción provincial de ATE Entre Ríos expresó su repudio por la grave denuncia que involucra a uno de sus dirigentes, y que ahora es materia de investigación de la justicia provincial. "Tomamos conocimiento de la denuncia por los problemas que hubo con una chica", le dijo a UNO Oscar Muntes, secretario general del gremio en relación al caso de violencia de género.



Muntes reconoció que en los últimos días intentó comunicarse con Adur, pero sostuvo que no fue posible porque su celular estaba apagado.



"Esperemos que la Justicia actúe lo más rápido posible, porque nosotros somos vanguardia en la lucha contra la violencia de género. Y no podemos permitir un hecho de esta naturaleza", manifestó. Según anticipó, el martes en el plenario de secretarios generales y consejo provincial, donde se abordará esta situación y se espera la presencia de Manuel Adur, en caso de que recupere la libertad.



"El estatuto es muy claro, si se lo imputa se le pedirá que tome licencia gremial hasta que se esclarezcan los hechos", confió.



"En el caso hipotético de que se compruebe todo esto, nosotros tenemos todas las herramientas institucionales para actuar; pero por eso necesitamos que rápidamente actúe la Justicia, para nosotros poder actuar, ya que no podemos actuar sobre el presunto", lamentó.