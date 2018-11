Denuncian presunto exceso policial contra un estudiante discapacitado

Un alumno de 16 años de la Escuela de Educación Técnica Nº 3 de Gualeguaychú, habría sido golpeado por la Policía al ser detenido por error en el establecimiento. Julián Gelós, rector del establecimiento, dijo en Radio Máxima que el alumno padece una discapacidad, y que estaba sospechado de robar una computadora, pero que en realidad va al colegio con su propia notebook a buscar señal de wifi.



Gelós explicó que "estamos evaluando lo que sucedió porque habría habido una especie de procedimiento a raíz de una denuncia de un vecino que avisó que un extraño a la escuela habría sustraído una computadora. Ese supuesto extraño es un alumno de la institución que, fuera del horario escolar viene a obtener señal de wifi con la computadora portátil que le provee el Estado, como a todos los estudiantes. Se hizo presente personal policial y detuvieron y esposaron a este chico en la entrada del colegio".



Gelós afirmó que el alumno en cuestión "tiene 16 años de edad y cuando fue abordado por los policías se asustó, comenzó a correr hacia el interior de la escuela y la versión que tenemos es que en esas circunstancias fue atacado a golpes por uno de los uniformados que habían llegado. Ahora estamos en comunicación con el padre del alumno y poder entrevistarlo porque el estado emocional del chico no es muy bueno, ya que padece una discapacidad".



Por su parte, Daniel Radler, padre del alumno, sostuvo que "fui avisado que mi hijo había sido detenido en el colegio y que me presentara en el lugar y cuando llegué había 12 policías, a mi hijo lo tenían esposado en un rincón, estaba llorando y me explican que se había robado una computadora y que había intentado escaparse. Mi hijo padece un retraso madurativo, y como él se asustó, primero lo esposaron y así, inmovilizado lo comenzaron a golpear".



Según contó el señor Radler, "la Policía comenzó a seguir a mi hijo, que iba rumbo a la escuela con su notebook, a la altura de Nogoyá y Jujuy y desde una camioneta roja sin identificación alguna le piden que se detenga. Él se asusta y vuelve corriendo hacia la EET y allí es detenido, esposado y golpeado. Después quisieron llevarlo al Médico Forense y me negué. He presentado la correspondiente ante la Fiscalía para que esto se aclare y se sancione a quienes han hecho esto." (Fuente: Radio Maxima)