"Todo el tiempo están a los tiros", aseguró una vecina de barrio Paraná V

Agustina, una vecina de barrio Paraná V y madre de dos hijos de 6 y 12 años, brindó su testimonio asobre el día a día que se vive en la zona por las constantes balaceras que se registran, y que en la mañana de este viernes demandaron un amplio operativo policial."Tenés que vivir con el corazón en la boca. Podes estar tomando mate, y empezaron a los tiros, porque no sabes en qué momento del día puede pasar", advirtió la vecina que prefirió no mostrar su rostro por temor a represalias de parte de los involucrados en el conflicto.Unos 16 allanamientos "en el barrio de monoblock, donde está el tanque de agua", se llevaban a cabo en la mañana de este viernes, en el barrio Paraná V. Nueve de esos procedimientos eran por infracciones a la Ley de Narcomenudeo y los otros siete por tenencia de armas de fuego.Pero la vecina apuntó su "desconfianza" al despliegue policial. "La vez pasada pasó lo mismo, hicieron mucho movimiento y después quedamos en la nada, porque los disturbios empezaron de nuevo", manifestó."La policía, lamentablemente, se lava las manos, porque hace presencia un ratito y cuando se van, empieza todo de nuevo, a buscarse quilombo entre un lado y el otro, para buscar conflicto", denunció.Según reveló, "durante la noche (los policías) no están nunca, y es cuando más deberían estar".Durante los allanamientos,registró la detención de uno de los integrantes de las familias conflictivas. Hasta el momento se desconocen mayores datos sobre los resultados del procedimiento."Se llevan al responsable, pero quedan los hijos, los tíos, y la cadena sigue", manifestó. "Se sabe quiénes son, todos los conocen y nadie hace nada. Esto es puro movimiento porque después no pasa nada. Están presos un tiempo, y después vuelven, y con más rabia", indicó la vecina.Recordemos que integrantes de familias antagónicas se enfrentaron a los tiros durante la noche del domingo en barrio Paraná V . El saldo de la intensa balacera fue la detención de un sujeto de 39 años , el secuestro de dos armas de fabricación casera, y la muerte del perro de un vecino que fue alcanzado por un proyectil policial.