Menor de 13 años intentó robar en una carnicería

Un menor de edad entró por una ventana tras violentar una reja de la carnicería ubicada en la esquina de Entre Ríos y Sargento Cabrera, en el barrio 272 de La Bianca, en Concordia. Fue detenido dentro del negocio, cuando ya había retorcido una puerta lateral para llevarse varios elementos.



El propietario de la carnicería, Guillermo Perilli, dijo que "cerca de las 5:30 horas un vecino me va a buscar a casa y me avisa que habían entrado a la carnicería. El sereno del lugar vio pasar a unas tres personas, esperó unos 10 minutos y los sorprendió en la esquina. Los dos que hacían de campana alcanzaron a divisar al cuidador y se dieron a la fuga".



El que se encontraba dentro del negocio también intentó huir, pero el sereno "le ganó la ventana y no pudo hacerlo. De inmediato llamó a la policía y enseguida llegó el personal de la Sexta. Luego me fueron a buscar a mí para que abriera el negocio y poder detener el candidato que estaba adentro", precisó.



Guillermo mencionó que "el menor le decía a la policía que me conocía a mí, porque me venía a comprar y repetía: No me hagan nada, no me hagan nada, que yo tengo 13 años y vengo a comprar".



El comerciante, además, mencionó que el chico sostenía que lo habían obligado a entrar. "Según él estaba durmiendo y lo fueron a buscar a su casa, porque él podía entrar por la ventana y que le aseguraron que había plata", contó el carnicero, al hacer referencia a las excusas que esgrimía el menor.



Párrafo siguiente, agradeció que "el sereno se haya dado cuenta de todo. Había un poco de cambio en la caja, billetes de 5 pesos, a los que preparó en un lugar y a los cuchillos los colocó en otro sitio para llevárselos. También ya había barreteado con una madera la puerta de lata del costado para tomar las cosas más grandes, como el televisor, las balanzas, el equipo de música, el ventilador y herramientas: taladro, amoladora y otras cosas más".



Rápidos para entrar



"Yo estoy convencido de que me venían estudiando. De ahora en más voy a tener que reforzar la seguridad, ya pusimos rejas con más hierros y más reforzadas, porque es impresionante cómo las barretean con tablas duras que colocan de canto, hacen fuerza y te doblan las rejas y las puertas", describió el comerciante.



Agregó luego que "el menor es del barrio Tiro Federal. A la policía les dijo que había venido a pasar el día de la madre al asentamiento La Bianca, porque tiene parientes, pero lástima que se quedó para hacer macanas", dijo a El Sol.