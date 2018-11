Hallaron asesinado a balazos y calcinado a un empresario italiano

El cuerpo de Vittorio Piva, de 47 años y oriundo de la ciudad de Milán, fue identificado en las últimas horas, luego de haberse hallado el pasado 18 de octubre en cercanías a la estancia "Tatu" situada a la altura del kilómetro 10 de la ruta 193.El hombre, que según trascendió se dedicaba a actividades agrícolas relacionadas a la comercialización de la soja, se domiciliaba en un departamento del barrio porteño de Villa Crespo.Tras la operación de autopsia se determinó que el hombre recibió cuatro balazos en la espalda y que el crimen se habría producido entre unas 24 a 36 horas antes de producirse el hallazgo del cuerpo que estaba calcinado.Según informó el fiscal Alberto Gutiérrez, a cargo de la causa, el hombre pudo ser identificado gracias a las huellas dactilares que le quedaron en tres de sus dedos.Piva era buscado desde el último 12 de octubre cuando su desaparición fue denunciada en la Ciudad de Buenos Aires por su esposa, una mujer de nacionalidad brasileña que reside en Bolivia.La mujer indicó que su marido iba a tener una reunión con otros hombres en la zona de Zárate por un asunto relacionado con la explotación de la soja.La denunciante, según indicaron fuentes policiales, llegó a contactarse con los hombres que se iban a reunir con su esposo, pero le dijeron que en un momento de la reunión éste se retiró para juntarse con otras personas.Se supo de fuentes ligadas al caso, que el hombre tenía al menos un antecedente por narcotráfico, y había estado detenido, hasta que la causa fue anulada por la Justicia Federal por falta de pruebas.También trascendió que el hombre, desde noviembre de 2015 hasta la actualidad, salió y entró unas 40 veces al país y los destinos más repetidos fueron Uruguay, Bolivia, Brasil y España.En tanto, en declaraciones al canal de noticias TN, el fiscal Gutierrez confirmó que la causa por averiguación de paradero está radicada en la Fiscalía N° 9 de Capital Federal y que la primer denuncia la hizo una empleada doméstica de la víctima que no lo pudo encontrar en su domicilio.Al ser consultado sobre el presunto móvil del crimen, el fiscal dijo: "Nadie se toma el trabajo de incinerar un cuerpo si la idea es que no queden posibilidades de que esa persona siga con vida".Y agregó: "alguien se tomó el trabajo de llevarlo en una camioneta ya fallecido hasta el medio del campo donde no hay nada y prenderlo fuego con maderas que también llevaron".El fiscal además comentó que pidió copias del expediente iniciado en Capital para poder avanzar con la investigación del hecho, del que no descarta se trate de un ajuste de cuentas relacionado a sus actividades comerciales o del narcotráfico.