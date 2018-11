Buscan a una mujer y sus dos hijos: Debían llegar a Entre Ríos hace 10 días

Una mamá y sus dos niños debían llegar a Entre Ríos hace diez días y nadie sabe de ellos. El singular hecho se conforma con un papá de familia, que es oriundo de la localidad de San Jaime de la Frontera, y la mamá, que es oriunda de la ciudad de Colón. El matrimonio, por razones laborales, se encontraba viviendo junto a sus dos pequeños hijos de dos y cuatro años, en la provincia de Neuquén.



El pasado 14 de octubre, "su mamá Soledad salió rumbo a Colón y luego llegaría a San Jaime para visitar a los familiares, pero nunca llegó. Por eso su padre David Toledo publicó en redes sociales la desaparición que se viralizó rápidamente pero no había una denuncia formal, hasta que familiares la asentaron en la localidad de Colón".



"A raíz de la denuncia se comenzó una investigación policial que llevó a saber que ellos sacaron los pasajes hacia Retiro, Buenos Aires; por eso se solicitaron los videos de la terminal correspondientes a ese día, como así también la planilla de la empresa que habían viajado donde efectivamente figuraba el nombre de la madre, los niños y dos personas más que habían viajados junto a ellos", indicaron a Diario Río Uruguay.



Ahora, "lo llamativo es que los niños y una tercera persona femenina desconocida compraron los pasajes en una empresa de Lanús de manera online y la madre lo sacó en Colón, los números de documento no coinciden y el nombre de la nena incluso no coincide", señalaron.



El mayor temor de los familiares "es concretamente que los niños hayan sido vendidos en una red de tráfico de persona".