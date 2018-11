Hallan pareja muerta en su casa: El hijo discapacitado estaba postrado

Dantesca escena

Deterioro físico

Una piedra y un cuchillo

Un con interrogantes

Testigos del horror

Una macabra escena fue la que encontraron los policías anoche al llegar a un domicilio de calle Francia al 1.100 de la ciudad de Santa Fe. Allí yacían sin vida un hombre y una mujer, cuyos cuerpos presentaban, al parecer, signos de violencia, mientras que en la planta alta encontraron enDespués de varios intentos para comunicarse con la pareja vía telefónica, la empleada doméstica se acercó a la vivienda yAl ingresar, los agentes se toparon conSi bien se desconoce el momento de la muerte, ambos cadáveres ya se encontraban en estado de descomposición y presentaban signos de violencia.El único sobreviviente fue Rodrigo Espino, de 33 años, hijo del matrimonio, quien fue hallado en la planta alta de la casa. El muchacho sería cuadripléjico y tendría una parálisis cerebral que le impide tener autonomía.Según datos recabados por el móvil de LT10,Los investigadores intentan determinar qué fue lo que sucedió en el interior de la casa y se analizan todas las hipótesis, desde un robo hasta una posible pelea de la pareja que haya terminado en homicidio y posterior suicidio.En el lugar,se investiga si faltaba una camioneta Renault Duster color rojo que le pertenecía a la pareja.Las primeras hipótesis del caso indican que tras una discusión de pareja acabaron con sus vidas. Pero hasta el momento, se desconoce quién mató a quien. Es por eso, que la fiscal de homicidios, Dra. Ana Laura Gioria analiza los elementos hallados.Primeramente,Sin embargo, no descartan que en la escena del crimen haya participado una tercera persona. Por eso, será vital el testimonio del hijo del matrimonio, indicóLo que aún desconcierta a los investigadores es que ocurrió con la camioneta de la pareja. La propia empleada doméstica dijo ante la policía que el matrimonio tenía una Renault Duster que no pudo ser hallada hasta el momento.Los mismos vecinos de la familia manifestaron que "él era muy violento con ella". En este sentido, una vecina dijo que al hombre no se lo veía mucho y la mujer tenía "siempre cara de amargada". Asimismo afirmó que nunca se veían familiares ni allegados que fueran a visitarlos.Amalia, otra vecina que ingresó al lugar del hecho, manifestó que había visto al hombre por última vez, el domingo a la mañana. Agregó que la relación entre ambos era violenta. "Continuamente se escuchaban peleas, es presumible que un desenlace de estas características se pueda dar", dijo. Y remarcó que ambos consumían alcohol en exceso de manera habitual.