"La pena perpetua es la única posible" para homicida de su madre y su abuela

Néstor David Acuña, el joven acusado de asesinar a su madre y a su abuela, permanece detenido en la cárcel de Concordia donde espera la elevación de la causa a juicio.El doble crimen cometido por el joven, que llenó de consternación a Concordia, costó la vida a su madre, Mabel Narváez, de 56, y a su abuela, Marta Bejarano, de 85 años. Ocurrió el domingo 9 de septiembre en las calles 2 de abril y Grimberg en el barrio "La Roca".Al momento del hecho Acuña tenía 19 años, en la cárcel cumplió los 20. En un principio, quedó detenido primero en la cárcel de la ciudad de Federal, pero luego fue derivado a la UP3 de Concordia.En una nueva audiencia que se realizó en los Tribunales de Concordia, se determinó que continuará detenido por 30 días más en la UP3, en virtud de que se le están realizando pericias psicológicas y psiquiátricas para poder dilucidar la factibilidad de comprensión de los actos y dirigir sus acciones. Así lo explicó el fiscal Martín Núñez.El defensor oficial José Luis Legarreta, en tanto, sostiene que el imputado no puede comprender la criminalidad de sus actos.Según detalló el fiscal: "Para la defensa, el imputado no tiene capacidad de la comprensión de la criminalidad de sus actos pero para nosotros, basándonos en el informe que ha realizado el psiquiatra forense, el Dr. Julio Horacio Curotto, éste sostiene que el individuo puede comprender la criminalidad de sus actos como cualquier persona que está en su sano juicio"."No es menos cierto que luego del ingreso a la cárcel de Federal y luego a la cárcel de Concordia -recordó- en ambos lugares de alojamiento informaron que tenía comportamientos no acordes a una persona que está en su sano juicio, y eso es lo que motivó el estudio que se está haciendo psicológicos y psiquiátricos, para eso los facultativos informaron que necesitan un tiempo prudencial porque una persona que se hace el loco no lo puede sostener las 24hs, durante un período prolongado, si se puede hacer el loco en un momento determinado. Pero cuando los profesionales lo estén examinando más tiempo, con eso será más preciso el informe, por eso se pidió 30 días más, para concluir la investigación".Finalmente, Núñez aclaró que "este es uno de los únicos casos que hay en el Código de pena absoluta, que no permite graduar entre mínimo y máximo, casi todas las penas del código tienen un mínimo máximo en virtud de la culpabilidad demostrada y se gradúa. Por ejemplo -describió- un homicidio simple tiene de 8 a 25, y de 8 a 25 se va graduando conforme a la culpabilidad demostrada en el hecho concreto pero en este caso por tratarse de un doble homicidio ascendente, o sea que mató a su madre y a su abuela, la pena es única, la prisión perpetua no se puede graduar, o sea que en el caso de que se lo declare culpable de sus actos, es la prisión perpetua, la única posibilidad que existe".