Caminaba por un pasillo y le efectuaron un disparo: quedó hospitalizado

Octavio Páez, un joven de 20 años oriundo de barrio Los Hornos, indicó comisaría quinta que la lesión fue producida por un sujeto "al que no pudo identificar". Los hechos ocurrieron cuando "fue a comprar pan" y resultó baleado.



El oficial principal Hernán Ortega, expresó que los hechos que se investigan sucedieron este miércoles, aproximadamente a las 16:45. Páez resultó "con una herida de arma de fuego, con orificio de entrada y salida", detalló el funcionario policial de comisaría quinta.



"Ocurrió en el pasillo que conecta barrio Los Hornos con barrio Alloatti", dijo, según indicó el joven que resultó víctima del hecho. "Paéz contó que fue interceptado por otro sujeto que venía caminando en sentido contrario, y que al acercarse a él, sacó de entre sus prendas, un arma de fuego y le efectuó un disparo", manifestó.



Aún herido, Paéz salió corriendo hasta su vivienda. "Hubo una persecución de unos 15 o 20 metros, mientras que el sujeto lo seguía efectuándole otros disparos", detalló según lo que se denunció. El muchacho se encontró con un conocido que le brindó asistencia y el victimario se retiró del lugar.

Páez solo presenta un disparo de arma de fuego.



"Según el parte médico brindado, las lesiones no resisten gravedad", destacó Ortega.



El herido manifestó que no pudo conocer quien lo agredió.



Aportó que "vestía de prendas de color negro y llevaba un casco de moto en su mano", dijo el policía. Elonce.com.