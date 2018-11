Muerte del inspector: Fiscal solicita sobreseimiento y querella pidió apartarlo

Sin pruebas para acusar

Las cámaras no funcionaban

Drogas y alcohol

El inspector de Tránsito de la Municipalidad de Paraná, Joel Portillo, de 26 años falleció el lunes 1º de enero, al impactar la motocicleta Apia 110cc en la que se trasladaba, contra un Renault 9 que era conducido por Leandro Leones de 22 años.El accidente se registró en la madruga de Año Nuevo sobre las avenidas Ramírez y Don Bosco de Paraná, alrededor de las 6.30. Y por la fatalidad, Leones fue imputado por el delito de homicidio culposo y lesiones graves.Se realizó este miércoles el juicio abreviado a Leones. El abogado querellante por parte de la familia del joven inspector, Eduardo Gerard, señaló ay sostuvo que no se puede comprobar si Leones pasó con el semáforo en rojo o, si por el contrario, lo hizo Portillo. Ante esa circunstancia no verificada por la Fiscalía, representada por el agente fiscal Franco Bongiovanni, decide optar por el sobreseimiento", explicó el abogado., pero las cámaras anteriores, muestran al grupo de motos cuando transitaban en "onda verde" y sabemos que esa arteria cuenta con "onda verde", lo cual hace absolutamente presumible, que llegaron a esa intersección con onda verde y concluye, según nuestra visión, queEntre otros de los argumentos esgrimidos por la fiscalía para no emitir acusación contra el conductor del auto, se mencionó que Portillo había consumido drogas y alcohol. Al respecto, el abogado de la familia de la víctima,Gerard, explicó que la jueza de Garantías estableció un cuarto intermedio en la audiencia de juicio abreviado hasta el próximo 31 de octubre, cuando va a leer su veredicto.En este sentido, dispondrá si hace lugar a la solicitud de sobreseimiento emitida por la Fiscalía y la Defensa de Leones;Por su parte Isabel la madre de