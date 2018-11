Presos filmaron un video quejándose por las condiciones de la cárcel de Paraná

La cantidad de presos federales complica a las cárceles entrerrianas

Según los últimos datos oficiales del Sistema Nacional de Estadísticas sobre la Ejecución de la Pena en la provincia de Entre Ríos el año pasado había un total de 2.158 personas alojadas las nueve unidades penitenciarias, de los cuales 1.653 están condenados y 499 han sido procesados; mientras que 6 están por otras causas.El informe da cuenta que el mayor porcentaje de quienes están en las cárceles, un 37 por ciento, tienen de 25 a 34 años. También surge que hay 2.073 hombres (96,1%), 83 mujeres (3,8%) y 2 trans (0,1%).La superpoblación y las condiciones edilicias en las que se encuentran las unidades penales vienen siendo motivo de reclamo desde hace muchísimo tiempo. Desde el gobierno indicaron que por ello se han encarado tareas de refacción y ampliaciones en varias cárceles.En este marco,tuvo acceso a imágenes filmadas en un sector de la Unidad Penal N° 1, en el cual los presos denuncian y muestran cómo están alojados. Aseguran que esta situación llevó a estos reclusos a iniciar una huelga de hambre.. El interno resalta que hay quienes duermen en el suelo y que "los derechos humanos" no se encargan de su situación."Estamos en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, Pabellón 11, de federales. Así estamos viviendo 70 personas. Amontonados.", se queja el reo mientrasAsimismo hace notar que, al tiempo que pone de relieve que "tenemos techos de nylon para que no se nos llueva" en días en los que se registran precipitaciones como el lunes, cuando habría sido tomado el video a que tuvo acceso este medio."En el pabellón 2 y 12 también hay gente que vive en el piso. Hay gente que trabaja, que está sobrepasada y no les dan la salida.". Y enfatiza:El secretario de Justicia de la provincia, Pablo Biaggini, había dicho en julio pasado aque "hay más de 500 personas que provienen del sistema federal, lo que para el sistema penitenciario provincial significa una complicación mayúscula""Los magistrados federales están derivando muchos encausados hacia el sistema provincial".Y en ese marco, el secretario provincial de Justicia, adelantó que "se tramitó ante Nación, el financiamiento para las obras de ampliación que necesitamos ante la gran cantidad de internos provenientes de orden federal, teniendo en cuenta que en la provincia de Entre Ríos no hay cárceles federales"."Reclamamos además, el pago de los cánones que se adeudan a la provincia de parte del gobierno nacional por el alojamiento de los presos federales", indicó Biaggini. Según reveló, "en 2015, representan más de 25 millones de pesos de deuda"."Ante la gran cantidad de presos federales, ameritaría que Entre Ríos cuente con una cárcel federal", estimó Biaggini.