Causa Rivas: Se hará la audiencia de elevación a juicio por abusos a menores

El 26 de septiembre, la fiscal de Gualeguaychú, Martina Cedrés, quien llevó adelante la Investigación Penal Preparatoria (IPP) de la causa contra el abogado y escritor Gustavo Rivas, vinculado al menos a doce denuncias por corrupción y prostitución de menores, presentó ante el juez de Garantías y Transición N° 1, Tobías Podestá, el pedido de elevación a juicio. En esa oportunidad se reveló la identidad de las víctimas y testigos que denunciaron y declararon bajo la figura de identidad reservada. Fue en esa instancia que el defensor particular de Rivas, el abogado Raúl Jurado, solicitó tiempo para establecer su alegato de defensa, argumentando que recién conocía esas identidades.Así, el juez de Garantías resolvió pasar a un cuarto intermedio para hoy a las 17, cuando todas las partes -incluido el fiscal coordinador general Lisandro Béhéran; y las querellas particulares que ejercen Estela Esnaola y Alfredo Vitale- vuelvan a verse para resolver el pedido de la causa a juicio oral.La fiscal Cedrés inició esta causa de oficio el 27 de julio del año pasado cuando accedió a la investigación periodística de la revista Análisis y permitió romper un silencio impune desde hacía por lo menos cuarenta años. La representante del Ministerio Público Fiscal dio cuenta que un año después de abierto el legajo tiene a doce víctimas y a casi un centenar de testigos.Ante la inminente elevación a juicio de la causa por corrupción de menores y promoción a la prostitución contra Gustavo Rivas, una de sus víctimas y denunciante, Martín Daneri, valoró que la Fiscalía realizó "una buena instrucción y una investigación muy buena"."Mi balance hasta acá es que se ha hecho una buena investigación y ahora se podrá hacer justicia y que la gente realmente sepa la verdad de lo que pasó y se tenga un cuadro completo de cómo era la mecánica y el modus operandi", señaló en declaraciones realizadas al programa "A Quien Corresponda" que se emite por Radio De la Plaza de Paraná.En ese marco, Daneri lamentó que "la sociedad de Gualeguaychú es bastante hipócrita, y en este caso se sigue callando y sigue haciendo la vista gorda"."No conozco un caso de manipulación de una sociedad completa, con sus instituciones, colegios y clubes, porque al contrario de lo que hace cualquier abusador que es esconderse, Rivas lo que hizo fue viralizarse en las instituciones para que por temor o por vergüenza no lo denuncien", refirió.Por otra parte, sostuvo que "muchas víctimas no se animan a denunciar por la revictimización que sufren, por la descalificación; por temor o por vergüenza"; pero manifestó su "esperanza" de que "aparezcan otras víctimas o testigos que se animen a declarar cuando vean que el juicio está en marcha".Del mismo modo, criticó que ante las denuncias "se banalizan determinadas cuestiones y se ridiculizan, como mucha gente lo hizo en Gualeguaychú" y también lamentó que la Justicia no haya determinado una prisión preventiva para Gustavo Rivas: "Él no tiene límites en cuanto a circular por la ciudad, y sigue rondando los lugares donde iba a cazar menores".Admitió que "la Fiscalía con los recursos de que dispone, pone toda la intención y voluntad, ante el caudal de causas que tiene" y mencionó que "ahora sería la audiencia final de elevación de la causa a juicio, pero no hay fechas para hacerlo porque los Juzgados están abarrotados". "En eso le doy la derecha a la Fiscalía porque siempre actuó muy bien", acotó.Respecto del accionar que tuvo hasta el momento el abogado defensor Raúl Jurado, Daneri señaló: "Lo conozco del Club Neptunia y sé de su catadura moral, pero me sorprendieron algunas de sus declaraciones, como cuando dijo que se va a divertir con las víctimas en el juicio. Ha tenido muy poca sensibilidad con las víctimas", criticó."En el derecho penal el imputado puede negarse a declarar e incluso mentir, y eso no es punible, y el abogado defensor tiene mucha libertad en cuanto a lo que puede decir. El tema es el límite de pasar la labor técnica de la defensa jurídica a un lugar negro faltándole el respeto a las víctimas, defenestrando y revictimizando", afirmó.