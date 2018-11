Un menor sufrió heridas graves por la manipulación de una tumbera

Secuestraron un revólver por un herido de bala

Un menor de 15 años debió ser hospitalizado con graves heridas en su brazo derecho, como consecuencia de la manipulación de un arma de fabricación casera del tipo "tumbera".Hasta el momento se desconocen en forma fehaciente, cómo es que resultó lesionado. De acuerdo a los primeros datos, habría protagonizado una pelea con otros jóvenes por motivos que no fueron informados.El hecho se registró en la mañana de este martes, en la zona de calles Amadeo Grass y Virrey Vertiz del barrio Anacleto Medina, en Paraná."Se investigan las circunstancias en las que ocurrió el hecho porque hay versiones del menor que estamos tratando de dilucidar", confirmó a, el jefe de comisaría novena, Mario Peralta.Según indicó el subcomisario, "el menor manifestó que estaba con unos amigos cuando tuvo una discusión con otros chicos, y que, de un lado, sacó un arma casera pero que al efectuar el disparo, se autolesionó".Para Peralta, "no cierra la versión del menor", ya que éste aseguró que "manipulaba esta arma casera, y al efectuar el disparo, le explota el proyectil"."El arma no fue encontrada y no nos aportaron ningún dato dónde podría estar, ni el menor ni sus amigos", agregó al respecto.En la oportunidad, el responsable de la comisaría, sostuvo que se trató de "un hecho esporádico", y agregó que, "en la mayoría de los casos, al querer recabar información del lugar del hecho, las partes involucradas responden con evasivas, o dicen que no vieron o no escucharon".Respecto de la salud del menor se sabe que, primero fue llevado al hospital Carrillo y luego derivado al San Martín, desde donde se confirmó que presentó una fractura de húmero en el brazo derecho, fue enyesado y dado de alta.Los médicos del hospital San Martín agregaron en el legajo de la causa judicial que lleva adelante la fiscal de Menores Sandra Terreno, que la víctima tenía dos orificios que presentaba en el codo, y los mismos no fueron causados por perdigones, sino por el caño del arma al momento de la explosión.Por otra parte, la fiscal ordenó en la tarde de este martes practicar el dermotest al menor lesionado en el San Martín, como también disponer el secuestro de la ropa, agregar la denuncia de la madre del lesionado y realizar las pericias de rigor en el lugar donde se produjo el altercado.En el marco de los enfrentamientos armados que se registran en barrio Anacleto Medina, el sábado 6, un hombre de 25 años resultó herido de bala en el brazo. Fue tras balaceras por problemas de vieja data, según informaron fuentes policiales.La persona herida estuvo internada en el hospital pero no quiso hacer denuncia policial correspondiente. Según se sabe, los involucrados tienen antecedentes y algunos son menores de edad.A dos semanas del hecho, desde la Dirección de Investigaciones se informó que personal de la División Robos y Hurtos, allanó una casa ubicada en calle Santa Rita antes de llegar a Los Ceibos, propiedad del sospechado como responsable de los tiroteos.Tras las medidas investigativas, se requisó la propiedad del acusado de los disparos, y se produjo el secuestro de un revólver calibre 38 con el tambor con carga completa. Ante esto, el denunciado quedó supeditado a la causa judicial.