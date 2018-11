Repercusiones sobre el adelanto de sentencia en la "causa Melli"

El Tribunal Oral Federal de Paraná dio este martes el adelanto de sentencia respecto a la causa que juzgaba por sustitución de identidad y robo de bebés, a los médicos propietarios del Instituto Privado de Pediatría, Miguel Torrealday, David Vainstub y Jorge Rossi.que "culmina un proceso muy importante, histórico en esta provincia, en esta ciudad. Terminan con condena, al menos en esta primera instancia. Para nosotros la condena es muy importante porque certifica lo que venimos diciendo a lo largo del proceso y desde antes también"."Acá hubo necesariamente una estructura y disposición de parte de los médicos y el Instituto Privado de Pediatría en el circuito de apropiación de los hijos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela. Esperemos que prontamente podamos avanzar sobre las pistas y sobre los datos que surgieron de este proceso para seguir buscando a través de todas las herramientas posibles al Melli", dijo.Asimismo, manifestó que "esta condena ratifica un proceso histórico que es la verdad, la memoria y la justicia, como un pilar fundamental en nuestra democracia. Es la posibilidad de reconstruir no solamente nuestro pasado reciente, sino también llevar algún tipo de alivio a las víctimas, sino también certificar que el Nunca Más está plenamente vigente en la sociedad"."La búsqueda del Melli nunca cesó y continuará por todos los métodos necesarios. Para eso está Sabrina, Sebastián, las Abuelas, un pueblo entero dispuesto a acompañar. Esperemos que la Justicia esté a la altura, acompañe y pueda avanzar en todos los sentidos para poder restituir la identidad, encontrar al Melli y que se pueda abrazar de una vez por todas con todos los que lo están esperando", dijo.Julián Froidevaux, integrante de H.I.J.O.S. Paraná, manifestó que "para nosotros es una victoria construida con muchísima obstinación, con muchísimo empecinamiento y amor, sobre todo en el seguimiento del ejemplo de Sabrina, que a nosotros nos conmueve con cada uno de sus pasos y férrea voluntad de seguir peleando y luchando"."Los números no nos importaban tanto como el hecho simbólico de la condena a una pata civil más que importante que ha perpetrado este delito de lesa humanidad. Lo que más nos interesa son las pistas para dar con el paradero del Melli y seguiremos detrás de eso a la expectativa de que estos señores rompan el pacto de silencio", dijo.En ese sentido, señaló que "este es un capítulo más de una historia larguísima y que se tiene que acortar en la medida de que ellos corten el pacto de silencio. La cuestión medular es poder dar con el Melli, la verdad. El proceso judicial a nosotros nos interesa en cuanto ahí se pueden ventilar elementos que nos permitan dar con el paradero del Melli. Esa es la victoria final que queremos construir. Esta es una victoria parcial y momentánea, hecha con mucho esfuerzo porque se ha tenido que demostrar hasta el último ápice del procedimiento en el cual estos señores son responsables penales porque en su clínica el 27 de mayo de 1978 entregaron a alguien al Melli. Ellos apelan al olvido y al silencio".Los avances que hay respecto a la investigación en la búsqueda del Melli "son pistas, hipótesis. Se está trabajando mucho en una hipótesis sobre su paradero en aquel momento, hacia Córdoba, hacia Rosario. Estamos revisando todo, hasta las hipótesis que alguna vez se descartaron. La primera hipótesis fuerte fue que el Melli había muerto. En el juicio realizado en 2011 se descubrió que no murió. Son pasos lentos y seguiremos avanzando".Sofía Uranga, abogada, manifestó que "tuvimos el veredicto de la parte resolutiva de la sentencia, a los argumentos los tendremos este miércoles. Se pudo condenar a Miguel Alberto Torralday a 9 años de prisión por ser partícipe necesario de la retención y ocultamiento de los mellizos, esto es, por sustitución de identidad y robo de bebés. David Vainstub y Jorge Rossi fueron condenados a 6 años de prisión por ser partícipes secundarios. En términos de conquistas de una sentencia estamos muy contentos"."Esto viene a saldar una deuda, a avanzar en lo que es la búsqueda del Melli, viene a acercarnos a la verdad y esperamos que de este modo los paranaenses también podamos saber que los civiles también aportaron para que nos falten nuestros nietos, nuestros hermanos, los nietos de las abuelas, el hermano mellizo de Sabrina y para eso sirve mucho dar luz en un juicio. En estos momentos de tanto retroceso, de que quisieron imponer el 2x1, nosotros apostamos a seguir haciendo las cosas en términos institucionales, buscar la justicia", indicó.Sobre la búsqueda del Melli, señaló que "siempre se presentan personas, se presenta información, investigamos todo. Estamos investigando pistas que surgieron en Paraná, en Córdoba, estamos en ese plano".La Ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos, Laura Stratta, indicó que "estamos acompañando a Sabrina en este primer juicio de civiles que hay en el marco a la apropiación de bebés. Es una sentencia histórica. Acompañamos esta búsqueda del Melli. Todavía es parte de ese proceso que se inicia en este juicio y que sigue latente como la búsqueda de memoria, verdad y justicia. No podemos construir presente ni futuro si no saldamos también nuestro pasado"."Se salda una deuda histórica que día a día tenemos que ir saldando. Queda la búsqueda del Melli, que es muy necesaria para que Sabrina pueda también culminarla. Fueron muchos años de búsqueda de amor, de poder encontrar a su hermano, de poder recuperar su historia, su identidad. Como argentinos necesitamos construir desde ese pasado nuestro presente y proyectar nuestro futuro", dijo."Los organismos, los abogados están muy contentos con la sentencia. Venían en un contexto complejo, difícil y están conformes", finalizó.Una de las personas que estaba en el lugar, opinó que "estamos muy conmovidos por el adelanto de sentencia, por todo el trabajo que realizaron los abogados, el equipo, los organismos y celebramos toda esa lucha y militancia"."Era lo que esperábamos, aunque un poco más pero esto de alguna manera reconforta. Las sentencias que van saliendo a lo largo de la provincia y el país van saldando de a poco esta herida", agregó.Un hombre, señaló que "ha sido muy bueno el adelanto de sentencia en el marco de esta causa a un responsable civil. Estamos muy contentos, siempre es poco pero estamos muy emocionados. Es una deuda histórica que debemos saldar. Estamos haciendo historia. Buscamos al Melli con la esperanza de que vamos a encontrarlo".Una mujer, expresó que "estoy muy feliz, muy contenta, no se esperaba esa pena, queríamos simplemente que fueran culpables. Estamos conformes. Son culpables".