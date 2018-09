Buscan a un hombre discapacitado visto por última vez hace dos días

Mariela, su hermana, contó a Elonce TV que "el miércoles estuve con el hablando, me fue a pedir un bolso de pañales y un pantalón. Ayer no apareció en todo el día y hoy fuimos a la casa para ver si estaba enfermo o le había pasado algo, y no estaba".



Preguntaron a los vecinos del barrio y todos coincidieron en que lo habían visto por última vez el día miércoles "con su carrito de supermercado y los perros con los que siempre anda".



Mario, además de su discapacidad, tiene algunos problemas de salud. Su hermana indicó que en otras oportunidades se ha ido de la casa, "pero vuelve en el día". Y siempre anda por la Feria de Salta y Nogoyá y Avenida Ramírez.



El hombre "no habla con nadie. Vive solo en la casa que era de nuestra madre en barrio Macarone; y ha tenido problemas con un vecino y tengo miedo que le haya pasado algo porque lo han amenazado de muerte", mencionó Mariela.



Cuando fue visto por última vez, Mario Valdez vestía un pantalón rojo y una campera negra. Elonce.com