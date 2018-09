Bordeira parte 2: Los detalles de la relación con Celis y Lemos

La puerta de Celis a la militancia

"Hipocresía"

Su estadía en la cárcel

Sobre Varisco, Frank y Gainza

"Quiero ir a juicio oral y que se sepa la verdad"

Griselda Bordeira, eligió al programaque se emite por, para dar sus primeras declaraciones luego de quedar detenida por la causa de los supuestos vínculos de la banda narco comandada por Daniel "Tavi" Celis, la venta de droga y las sospechas que recaen sobre algunos funcionarios municipales."Lemos quería hablar con el intendente, su único objetivo era que la atienda Varisco y él no la atención, no tomó contacto con Lemos", aseguró."Lemos me dijo `no tenemos para comer´, siendo que cuando conocidos nuestros me mandaron el enlace de los allanamientos de la Policía Federal y cuando ni siquiera relacionábamos que podíamos terminar detenidos, me dije `que hdp´", sostuvo la funcionaria policial y municipal."Me dijo que no tenían para comer y mirá la cantidad de plata que tenía", fueron sus palabras a Pablo Hernández a quien, según dijo, le reenvió el enlace. "Hasta ese grado de sorpresa", indicó."Lemos decía que Celis la amenazaba y que temía por su vida, y en su teléfono traía el mensaje que le mandaba Celis en el que le dice, `no te vayas´, `amenazalo´, `llamá a los medios´, `insistile porque yo gaste determinada cantidad de plata por la una comida en el Ejercito´, que según consta en el expediente, fue una cena de campaña que organiza el Movimiento Vecinalista del Oeste integrado por varias vecinales", apuntó."Le di un monto ínfimo de dinero a Lemos, fui al cajero que está en Peatonal y Urquiza, a retirarlo de mi sueldo, porque Lemos lloraba y decía que Celis la iba a matar, que a las 6 tenía que viajar al penal de Federal y que si la ayudaba, no volvía mas. Esa fue la participación que le dimos", aseguró."La participación que he tenido ha sido estrictamente relacionada a la administración, la atendí a Lemos como atendí a todo el mundo en la municipalidad. Lemos no fue a hablar de droga a la municipalidad esa mañana y las decisiones no las tomaba yo", sentenció."Los famosos audios del periodista que hace de vocero del Dr. Ríos que habla de los integrantes de la banda, los audios son los que hablo con Pablo Hernández y nunca hablo de droga ni de tráfico. Los audios que tengo con Varisco, no tienen absolutamente nada que ver"."No fui yo ni Varisco quien le abrió las puertas a la militancia a Daniel Celis, y lo sabe quien hoy es subjefe de Policía de provincia porque en su despacho, cuando era subdirector de Tóxico, estaba la foto de Daniel Celis con un reconocido dirigente de la política entrerriana, hoy funcionario del área de Defensa de la Nación, y con sorpresa veo que estaba participando en la política", resaltó Bordeira."Ni bien me sumo al equipo de campaña allá por 2015 después de haber hecho los procedimientos, según consta en el expediente, yo me pregunté: `qué hace esta persona acá ´", indicó.Durante la entrevista con Mauricio Anttematten, también apuntó: "No es cierto que Celis participaba de la mesa chica en la que se toman las decisiones, es más, una vez, la hija de Varisco le pidió que se retirara de la reunión del Movimiento de Unidad Radical"."La investigación contra Celis comenzó en 2015 por un procedimiento que hicimos con la División Homicidios en calle Alemanes del Volga, esos supuestos camiones municipales que se utilizaron para la supuesta movilización de los estupefacientes, fue durante la gestión anterior", sentenció. Y acto seguido, remarcó: "Le dije al juez Ríos, `si lo que se busca es establecer fehacientemente la utilización de los elementos del Estado, por qué no están acá los funcionarios de la gestión anterior´"."No teníamos relación con Celis", insistió, al tiempo que se preguntó: "Crees que permitimos que sea funcionario, que el intendente accediera"."Celis era un problema, era una persona que había que sacar del equipo. Fijate donde terminamos, en la unidad penal. Era una preocupación", reafirmó.En la oportunidad, Bordeira refirió que, "así como Celis, había un montón de gente a la que hay que atender, que no tiene prontuario, que la policía y la justicia sabe que la investigan pero no están privadas de su libertad y si van a golpear a un despacho, sea el de la intendencia, la gobernación o algún ministerio, hay que atenderlos".De acuerdo a lo que remarcó, la funcionaria policial y municipal, subrayó que la relación que mantenía con Celis, "pasó por una relación de militancia, de campaña, de compromiso de hablar con la gente como lo hemos hecho por años"."Hay gente que tiene miedo y que quizás haya sido amenazada y haya acudido a la justicia, pero no es mi caso porque yo no he sido amenazada", aseguró. "A mí me tocó a Celis decirle, `no señor, usted no va a ser funcionario´. Nosotros no vamos a pagar el precio que hoy estamos pagando", lamentó."La escuchaba a la vice intendenta Josefina Etienot, que estuvo sentada al lado de Celis en aquella famosa cena del club Ejército, donde también estuvo Emanuel Gainza, a quien aprecio mucho, y yo pensaba: `Que hipocresía´", pronunció."Emanuel dijo `no tuve relación con ellos´, y sí, hemos tenido relación con ellos. Hay que admitirlo, pero nuestra relación no pasaba por el narcotráfico ni por la droga", agregó al respecto."Estoy indignada por la hipocresía de la clase política que quiere mostrarle a la gente algo que no es. Nosotros ponemos la cara, a pesar de los consejos de los abogados, de gente que me decía que no hable con los medios. No tengo nada que ocultar", subrayó."Nos hacemos cargo y pongo la cara, cuestión que no tiene nada que ver con el narcotráfico", dijo Bordeira."Me la cruce a Lemos dos veces en la unidad penal: la primera vez, el primer día que ingresé y sorprendida me preguntaba `qué hacia acá´. Y me dijo, `yo voy declaro y te vas a tu casa´", rememoró. Pero sostuvo su "sorpresa", cuando, una semana después, "me la cruce y la veo abrazada a Celis"."Qué está pasando. Acá hay pabellón de madres, por qué no está acá con su hijo", se preguntó."Lemos sí puede obstaculizar la investigación porque es parte de esa organización, y está en su casa, privada de su libertad con arresto domiciliario", apuntó.Y continuó con los interrogantes: "En qué sentido vamos a obstaculizar la investigación si hemos colaborado con la Justicia desde el momento 0, por qué sigo privada de mi libertad si el allanamiento a mi casa dio negativo, sobre quien puedo incidir en los peritajes que realiza la Policía Federal".Sobre su estadía en la Unidad Penal Nº6 de Mujeres de Paraná, refirió "el dolor" que le ocasiona el ver ingresar a su madre, "con el sacrificio que hizo para poder criarnos todos estos años"."Estar privada de mi libertad en esta unidad penal en la que hay muchas mujeres que yo metí presa durante todos mis años de servicio", comentó, al tiempo que subrayó: "Tengo la satisfacción del deber cumplido, y hay una relación de respeto más allá de que el régimen sea totalmente distinto para nosotras porque estamos apartadas".Respecto del intendente Sergio Varisco, explicó que "no está libre porque haya hecho un arreglo con la Justicia"."Podría estar privado de su libertad porque el juez entendió que el cargo que él ocupa es irremplazable, pero sino, Sergio Varisco hubiera estado preso", estimó."Ni yo ni yo, ni Varisco, ni Pablo Hernández deberíamos estar involucrados en una causa por narcotráfico", insistió.Sobre Ricardo Frank, secretario municipal de Servicios Públicos de Paraná y ex jefe de la Jefatura Departamental de Policía, lamentó "que esté pasando por esto con 33 años de servicio y una hoja impecable por la que llegó a ocupar los últimos rangos en la Policía y que se retiró como corresponde"."Y que tenga estar pasando por esto por las declaraciones de Lemos, de la única persona a la que le allanaron la casa", agregó."Ricardo Frank puso la cara por mí, pero quién crees vos que va a poner la cara por mí", le consultó a Anttematten, al tiempo que dijo "no sentirse abandonada por sus compañeros de la fuerza"."Estoy eternamente agradecida de mucha gente que se acercó a mi casa a ponerse a disposición de mi familia, a decirles que puedo tener muchos defectos, pero no se de lo que me acusa", aseguró.Sobre el concejal de Cambiemos, Emanuel Gainza, a quien calificó como "buena persona y preparado y que tampoco tiene relación con el narcotráfico", reconoció que le hubiera gustado tener sus mismos beneficios durante la investigación que lleva adelante el juez Ríos."Me hubiera gustado tener el beneficio de Gainza, de poder colaborar con la Justicia como corresponde, pero estando en mi casa y con mi familia. Pero en la fundamentación del juez dice que como iba a acompañado de un reconocido abogado de la ciudad, eran creíble los dichos de Gainza", anotó. "Por qué no se nos benefició con el principio de inocencia", se quejó.Sobre Nilda Raquel Luna, la empleada de la Unidad Municipal Nº2 que aparece en las escuchas telefónicas, Bordeira se mostró "sorprendida" por sus dichos, ya que según aseguró, la considera como "una amiga"."Primero, por la historia de vida de ella, porque estuvo privada de su libertad dos veces porque la juzgó Ríos y la consideró culpable y la condenó. Pero más allá de su situación, en lo personal, nos ocupamos de su cuestión personal", argumentó. Y continuó: "No solo que me haya dicho `gorda narca´ sino que haya hecho un montón de declaraciones sin sentido, que no tienen asidero. De hecho, nombró a muchas personas que voluntariamente van a declarar"."Soy leal, y me dolieron esas actitudes incomprensibles", reconoció, y según comentó, la mujer, "a veces llama al penal"."Hay cuestiones que no cierran", remarcó. "A esta altura tengo que pensar que el juez Ríos tiene un capricho porque en el expediente, más allá de las conjeturas, hay un alto grado de intencionalidad hacia la banda de Celis, y una mínima y básica en los funcionarios municipales, Varisco y Bordeira", apuntó.Finalmente, Bordeira explicó que no habló antes, "por una cuestión administrativa". "Me pidieron que no haga declaraciones hasta que no pase la audiencia en la Cámara para que no se malinterprete que uno sale a hacer determinadas declaraciones para ejercer presión", argumentó."Confío profundamente en la Justicia y quiero ir a juicio oral porque después de estar tres meses privada de mi libertad, se me consideró culpable hasta que se me demuestre lo contrario", reprochó.La imputada bregó para que "se llegue hasta las últimas consecuencias y que el culpable sea penado como corresponde"."Si logramos demostrar a la Justicia mi inocencia, que alguien nos pueda explicar por qué tanto daño, cuál era el objetivo, porque con suposiciones, el daño personal y familiar ya está hecho. Tengo 20 años de servicio para la Policía, cuántas veces arriesgué la vida, cuántos procedimientos me llenaron de orgullo? para terminar acá", lamentó."En lo personal, a mí no me sirve que la Cámara después revise y el juez me diga, `no hemos encontrado los elementos para continuar con el proceso´", remarcó. "Nuestra participación no tiene nada que ver con el narcotráfico, Celis estaba preso y no tenía nada que ver con nosotros", cerró.