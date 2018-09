El testimonio de un niña develó el homicidio de su mamá

Daiana Armanino tenía 23 años, era mamá de tres hijos y mantenía una relación de seis meses con Walter Santos Gómez, de quien estaba embarazada. El 12 de septiembre de 2016 el hombre llamó a la policía y dijo que su pareja se había suicidado. Pero cuando los investigadores llegaron a la casa de la zona noroeste de la ciudad, la herida de bala por debajo de la axila de la mujer revelaba dos cosas: que no se la podría haber realizado a sí misma y que el tiro había sido efectuado a cierta distancia. Una de las hijas de la víctima, de 6 años, terminó de cerrar la hipótesis de que Daiana había sido víctima de un femicidio: le contó al fiscal que había vio a Gómez jalar el gatillo. Desde ese día el hombre estuvo en la cárcel bajo prisión preventiva por dos años, tiempo que venció por estos días. En ese marco, ayer el juez Hernán Postma le extendió esa medida cautelar por un año más a la espera de un juicio oral y público que, se prevé, comience en octubre próximo.



Imputación y prórroga

El fiscal Luis Schiappa Pietra pidió ayer, en una audiencia, que Walter Santos Gómez siga en la cárcel. El hombre, de 35 años, está preso desde el 12 de septiembre de 2016, día en que, según la acusación, asesinó con un revólver calibre 38 a su pareja, Daiana Armanino, de 23 años, en la vivienda que ambos compartían desde seis meses antes en Rouillón entre Gorriti y Bielsa, en la zona noroeste rosarina.



Unos días después del hecho, el juez José Luis Suarez imputó a Gómez y dispuso que quedara en prisión preventiva por el plazo de ley (dos años) mientras la investigación avanzaba. El plazo vencía este mes y el fiscal pidió que la media cautelar se extendiera hasta que se realice el juicio.



La fecha es aún incierta. Pese a que la acusación formal por el delito de femicidio (homicidio agravado por el contexto de violencia de género, porque eran pareja y porque convivían) se realizó en 2017, hasta ahora la Oficina de Gestión Judicial sólo fijo una fecha tentativa, por ahora sólo está "sobreagendada", para octubre próximo. Pero no está garantizado que el juicio se realice en esa fecha.



Mientras tanto, ayer Schiappa Pietra pidió que Gómez siga preso. El delito por el que irá a juicio prevé una pena de prisión perpetua, por lo que las posibilidades de una fuga eran grandes si se accedía al pedido que, también ayer, realizó la defensa del acusado: que quede en libertad o que acceda a una prisión domiciliaria. "En ningún momento estuvo predispuesto a colaborar con la investigación", dijo el fiscal al oponerse a ese pedido.



El juez Hernán Postma coincidió con Schiappa Pietra y extendió la preventiva por un año más. El inicio del juicio no debería extenderse de ese plazo. Una testigo especial Daiana Armanino murió luego de que una bala le perforara el tórax por debajo de la axila. Walter Santos Gómez llamó a la policía, les dijo que su pareja se había suicidado y cuando los pesquisas llegaron les entregó un revólver calibre 38 con el que, en teoría, la mujer se había quitado la vida.



Para la Fiscalía, la herida no se condecía con la historia que contaba Gómez. No había forma de que ella se hubiera podido disparar en ese lugar y con ese ángulo. Y, además, si se hubiera apoyado el caño del revólver sobre el cuerpo o la ropa, la bala al salir le hubiera producido quemaduras que el cadáver no presentaba, lo que hacía presumir que había sido efectuado a cierta distancia del cuerpo.



En la comisaría de la zona, una vecina se acercó al fiscal Schiappa Pietra y le dijo que una de las hijas de Armanino, llamada Daiana y entonces de 6 años, quería hablar con él. La nena fue clara: le dijo que Gómez le había disparado, que ella lo vio porque estaba escondida detrás de la puerta. "Hizo pum, pum. Y ahora mamá está en el cielo", dijo la criatura.



La conversación entre la nena y el fiscal fue grabada en un video incorporado como prueba al expediente. Y poco después la niña ratificó su relato en Cámara Gesell.



Otras causas



Walter Santos Gómez, el acusado de femicidio, purgó una pena de seis años por un robo. En septiembre de 2016 cayó preso por el crimen de Daiana y, ya detenido, se lo vinculó a otro asesinato.



En marzo de 2017 el fiscal Florentino Malaponte ordenó que se le extrajera sangre para que fuera cotejada con la hallada en el lugar en el que había sido encontrado sin vida Santiago Mercansín, un actor y director de teatro de 54 años asesinado a principios de 2016.



La investigación reveló que, antes de ser asesinado, Mercansín había intercambiado varias comunicaciones telefónicas con Gómez y por eso estuvo sospechado en esa causa. Las muestras de ADN arrojaron resultado negativo. (La Capital)