Acordaron condenas integrantes de banda que vendía drogas en Paraná

En el juicio abreviadoLos fiscales Iván Yedro y Cristián Giunta informaron a la jueza Elisa Zilli el acuerdo con los defensores de seis jóvenes de entre 19 a 24 años y un hombre de 44 años, de imponer penas en lo que se los vincula con la violación de la ley de narcomenudeo.Los fiscales hicieron saber que todo se inició en mayo con una serie de investigaciones de la Policía, y tras varias tareas de inteligencia se dispuso el 29 de junio 10 allanamientos que terminaron en el procedimiento con el secuestro de casi un kilo de cocaína con imágenes de delfines y pescados en los ladrillos; 123 mil pesos en efectivo y la detención de 13 personas.Con el correr de la causa, siete quedaron imputados, de los cuales a cinco se les dictó la prisión preventiva en la cárcel de Paraná y dos mujeres se les contempló la prisión domiciliaria.En la víspera se avanzó con el acuerdo, que determinó que se informe por parte de la jueza Zilli que se dé a conocer la homologación del mismo el día 13. Si no hay nada en contrario, la magistrada avalará lo acordado entre los fiscales y los defensores Boris Cohen, Alberto Salvatelli y Juan Lazaneo.De esta maneraA todos se los vinculó con la organización de venta al menudeo, y por contar con determinados roles es que hubo diferencias en las penas. Ante esto, se los consideró responsables de los delitos de comercialización de estupefacientes como coautores y distribuidores.Si bien en el juicio abreviado no se profundizó, quedó en evidencia que, publica diarioEl nivel de pruebas recolectadas, llámese la droga incautada, los videos de las investigaciones, como otros puntos que se profundizaron por el trabajo de la Dirección de Toxicología, llevó a los defensores a buscar un acuerdo que permitiera morigerar en algo las penas.Además, se supo que los paquetes incautados tenían la imagen de un delfín, igual que la encontrada en la casa de Luciana Lemos, la ex pareja de Daniel Tavi Celis.