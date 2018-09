Exclusivo: Bordeira rompió el silencio, habló de la causa y de su imputación

"Saben quiénes somos"

El estado de sospecha

Contrainteligencia

"Fue una sorpresa"

Sobre Miriam "la Paca" Luna

En el marco de la causa que lleva adelante el Juez Federal Leandro Ríos, y en la que se investigan las vinculaciones con la banda liderada por Daniel "Tavi" Celis y la venta de estupefacientes; Griselda Bordeira rompió el silencio.Griselda Bordeira, eligió al programaque se emite por, para dar sus primeras declaraciones luego de quedar detenida por la causa de los supuestos vínculos de la banda narco comandada por Daniel "Tavi" Celis, la venta de droga y las sospechas que recaen sobre algunos funcionarios municipales.Desde la Unidad Penal Nº6 de mujeres de la capital entrerriana, la funcionaria policial y empleada del área de Seguridad de la comuna paranaense, hizo a un lado las diferencias personales con el conductor del programa, Mauricio Anttematten y por pedido de su madre y de sus familiares, dio declaraciones televisivas. Con las primeras palabras que emitió comenzó a desatarse el nudo en la garganta y las lágrimas comenzaron a rodar bajo sus anteojos para caer en sus mejillas.En el arranque de la entrevista señaló que se encuentra bien, pero le parece "increíble la situación de estar privada de mi libertad, hace más de tres meses", remarcó y afirmó que "es cierto que muy pocos periodistas se ocuparon de nosotros. Incluso, algunos, se comunicaron personalmente, para decirme: `no podemos hablar del tema y no te podemos sacar al aire´, aunque me preguntaron cómo estaba", resaltó."Mucha gente se acercó a mi familia para preguntarle a mi madre y a mi esposo, cómo estábamos, porque nos conocen y saben quiénes somos. Hace cuatro meses que pasan por esta situación triste e inexplicable", remarcó en diálogo con Elonce TV y admitió que "en ningún momento negué que conociera a Tavi Celis, porque en el expediente está claramente especificado cuál era la relación que se tenía con Tavi Celis", remarcó."Cuando amplié mi declaración, reiteré que la única relación que mantenía con Celis, era estrictamente que tenía que ver con la función", sostuvo Bordeira en diálogo con Códigos y remarcó que "desde que cayó preso Celis, personalmente, nunca volví a tener relación con Celis, nunca más tomé contacto con Celis", dijo la funcionaria policial."En el expediente, tanto en el estado de sospecha que hace la Policía Federal (de la cual tengo mis reservas sobre su trabajo investigativo), ni en el informe que hacen al Juez Ríos, ni en los peritajes, ni hay un solo audio mío con Luciana Lemos, ni con Celis, ni con un integrante de la supuesta banda de Celis que ahora se está investigando, pero el juez después hace su conjetura. En el auto de procesamiento que hace el juez, el magistrado considera que yo hice contrainteligencia a la Policía Federal", dijo y contó la situación que fundamentaría tal sospecha:"una tarde antes del allanamiento, se presentó en mi casa, un hombre que se identificó como de un correo privado, pero dijo que no venía a traer un paquete, sino a verificar el domicilio. Me llamó la atención y le pido una identificación del correo o algo y le pregunto `cómo llegó a mi casa´, pero no tenía. En ese momento, me identifico como Policía y le pido su identificación, pero el hombre, no sólo que no contesta sino que sale corriendo. Lo seguí una cuadra, pero lo pierdo de vista. Justo da la casualidad que viene un patrullero, lo paro, le cuento la situación, lo buscamos y no lo encontramos más", relató.Además, continuó: "en ese preciso instante, un hombre que desconozco, pero que trabaja en el correo privado y que iba con su familia, le llama la atención el uniforme, lo sigue, observa que cuando se saca la camisa y se sube a un automóvil. Por eso, anota la patente y ese mismo hombre, aporta a la policía, la patente del auto y comenta lo que había pasado", remarcó Bordeira."La patente del auto, pertenecía a una reconocida familia de personas vinculadas al narcotráfico de Paraná. Por eso me preocupé, y fui a la Comisaría Sexta, hice la denuncia, me presenté en la Justicia Federal esa misma noche y nos atiende el doctor Chaulet y él nos dijo: que tenía la causa Celis, pero que no me estaba investigando. Después voy a la Policía Federal para hacer la denuncia y ahí me dicen que no me podían tomar la denuncia porque ese auto es utilizado por policías. Ahí me entero que eran policías. No hay una contrainteligencia. Al otro día, hacemos una presentación formal en la Justicia Federal junto al doctor Boris Cohen. Hice todos los pasos correspondientes", afirmó al programa Códigos."Ese es uno de los fundamentos del auto de procesamiento que hace el juez Leandro Ríos. Pero no hay contra inteligencia. ¿sabés lo que es hacer contrainteligencia a la Policía Federal?", se preguntó la funcionaria de la Policía de Entre Ríos y funcionaria municipal.Al ser consultada por Mauricio Anttematten, sobre si Bordeira investigó a la gente que ella sospechaba que la investigaban, la funcionaria encarcelada, sostuvo: "los datos de la patente y todo eso, los aportó un vecino, no fui yo", dijo.También fue consultada sobre si tenía sospechas que se investigaban vinculaciones de Celis y comprometerían, según la investigación, a funcionarios municipales. Al respecto, sostuvo que "jamás pensé que podría llegar a vincularse y fue una sorpresa", remarcó a Elonce."El único contacto que yo tuve con Luciana Lemos, fue el último viernes de abril, que ella va a la Municipalidad y consta en el expediente, está declarado. Va a la Municipalidad, a la mañana y también a la tarde, pero jamás hablando de la relación con el narcotráfico. Además, ¿usted cree que si yo sabía que Lemos, que fue con una intención totalmente opuesta a la que después declaró, íbamos a arriesgar nuestra libertad e iba a acompañar un proceso delictivo como el que se nos acusa hoy, y, poniendo en riesgo la libertad y la vida de tantos amigos de tantos años y de mi familia?", se preguntó Bordeira en diálogo con Elonce TV."Sus declaraciones son un delirio. Yo me quedé sorprendida cuando el juez Ríos le dio identidad a algunas declaraciones de Luna. Me quedé sorprendida porque creo en la Justicia seria, no creo en la justicia de una persona que dice: `a mi me dijeron que ella tenía un romance con uno. ¿qué me juzgan por una cuestión moral de con quién pude haber tenido un romance con uno o vamos a juzgar una cuestión gravísima de un delito gravísimo, como es la supuesta participación en el narcotráfico?", cuestionó Bordeira."Pero además, no tiene asidero las declaraciones que seguramente, en la instancia del juicio con una serie de testigos que vamos a ofrecer con mi defensa, va a quedar claramente especificado, cuál era el rol de cada uno en esta sociedad", anticipó la imputada.

AMPLIAREMOS