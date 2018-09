Agresión a colectivero: Vecino se refirió a reiterados hechos de inseguridad

La Policía de Paraná se encargó de averiguar qué le había pasado al colectivero que fue agredido cuando volvía a su casa en la zona de calle Celia Torra de la capital entrerriana. Según la fuerza de seguridad no se trató de un asalto, sino que el joven fue lesionado por un "conocido" debido a un conflicto "de índole familiar".Sin embargo el tío de la víctima fue contundente al resaltar: "No me gusta que se tome como que es falso. Yo lo fui a buscar a mi sobrino a la Clínica Modelo"."Me llamó el encargado de la empresa de colectivos diciéndome que a Esteban (Rojas) lo habían asaltado. Yo llamé y la mujer me dijo que estaban en la clínica. Yo lo busqué y lo llevé hasta la casa".Al argumentar por qué no hizo la denuncia, afirmó: "A mi hija la asaltaron hace un mes. Le robaron 3.000 pesos, el celular y la golpearon. Apareció la camioneta de la Policía como a los 40 minutos para preguntarle cómo estaban vestidos los sospechosos. Para qué vamos a poner la denuncia si son los mismos chicos que viven en el barrio. Él tiene que salir todas las madrugadas al trabajar".El tío del joven aseguró que "él es un pibe que no se mete con nadie e iba con su hija cuando fue agredido". Tras admitir que podría identificar al acusado, expresó: "Tienen 280.000 denuncias y nunca van presos".Según la versión policial, al acudir al domicilio del colectivero para tomarle la denuncia, el mismo les indicó "no hubo un robo" y que habría dicho al delegado de la empresa que fue un asalto "para justificar la inasistencia".