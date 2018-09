Escuela de Concordia denunció el robo Nº 35: Piden guardia policial exclusiva

Se produjo el robo número 35 a la escuela secundaria Nª 19 "Juana Azurduy" de Concordia. El último fue el lunes pasado cuando los ladrones se llevaron seis metros de una malla sima que fueron colocados para que nadie ingrese al interior del edificio escolar. Además, irrumpieron en dos aulas que tenían candado y sacaron los caños y cables de la instalación de luz.



"Se ve que es gente que conoce el lugar porque cortaron la luz y trabajaron tranquilos", apuntó Roberto Maydana, presidente de la cooperativa de la escuela, quien comentó que los malvivientes pretendieron sustraer también las chapas de la escuela, pero no lograron su cometido porque los vecinos dieron aviso al Comando Radioeléctrico.



"Lo que tenemos en la escuela tiene un valor; las 24 chapas de la galería que son de dos metros, rondan los 300 pesos, con lo cual, tenemos 7.200 pesos en chapas", especificó.



De hecho, en el patio de la escuela, colgaron un cartel directamente dirigido a los ladrones: "Ojo. Ya los tenemos junao con las chapas", es que según denunciaron, el techo es lo último que falta que les roben.



Maydana recordó que a la escuela le sustrajeron un tanque de agua de plástico, ventiladores de techo, ventanas, rejas, reflectores, farolas, plafones, etc. De acuerdo a lo que comento, al menos se evitó que ladrones sustraigan un tablero de la sala de máquinas que cuesta 40.000 pesos y sacaron una cocina industrial y un portón para que no se los lleven. "Algunas cosas se han recuperado y otras no. La policía ha actuado, pero fue muy a destiempo", indicó.



Según el titular de la cooperadora, la suma de lo despojado ronda los 700.000 pesos. Piden una guardia policial exclusiva El edificio escolar es protegido las 24 horas por un agente policial. Pero, a su vez, el funcionario también debe custodiar el CIC (Centro Integrador Comunitario) Víctor Oppel que está enfrente de la escuela. Cada dos horas realizan una ronda que comprenda ambas instalaciones. "Pero no se protege nada. Son varios metros que tiene que circular el funcionario. Y la ronda es cada dos horas y en dos horas esta gente te hace un desastre", dijo Maydana.



Desde la comunidad escolar han reclamado que el policía esté en la escuela las 24 horas, tal como hubo desde el periodo comprendido entre el 2008 y el 2015. Maydana sostuvo que dialogaron con integrantes del poder judicial local. "Sin embargo parece que hacen caso omiso a nuestras peticiones", dijo.



Maydana mencionó que esperan que desde la Jefatura policial de Concordia les brinden una guardia policial exclusiva, en caso contrario, "los llamaremos a los que roban, les damos la llave y que hagan lo que quieran", sentenció el titular de la cooperadora de la escuela. (Diario Junio)