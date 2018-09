Violento asalto en Paraná: A colectivero lo atacaron cuando volvía a su casa

Un hombre que se desempeña como chofer de colectivo en la línea 22 de Paraná fue atacado en calle Celia Torra por un malviviente que lo golpeó para robarle el celular.El hecho delictivo se produjo cuando la víctima regresaba caminando a su vivienda y recibió golpes de atrás con un elemento que no pudo precisar.El mismo sufrió un corte importante en el cuero cabelludo. La ferocidad del ataque se puede observar en una foto difundida por allegados en las últimas horas.El herido fue trasladado en forma particular hasta una clínica del centro de la capital entrerriana, donde se estableció que pese a la sangre que emanaba, la lesión era leve.Sobre este hecho, el Subjefe de la Comisaría 12, Matías Borges en comunicación con el programade, indicó que hasta el momento. Y dio cuenta que se enteraron por las redes sociales sobre el hecho.En tal sentido, el Comisario aclaró: ", estamos tratando de dar con esta persona y que haga la denuncia para dar con los autores".Finalmente, Borges dio cuenta que "en esa zona no hemos tenido tantos hechos últimamente , se hacen recorridos con el 911 y se realizan acompañamiento de los choferes de colectivos en diferentes horarios".Posteriormente, se supo que el colectivo fue atendido en una clínica privada de la ciudad, donde fue llevado por un familiar.