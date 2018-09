Preocupación en Chajarí: Se producen al menos cuatro accidentes por día

Foto: Archivo

Si bien las estadísticas del primer mes del año marcaron una disminución de los siniestros viales, ya desde el mes de febrero los valores comenzaron a elevarse según un relevamiento realizado desde el hospital Santa Rosa de Chajarí



Al respecto, Radio Libertad dialogó con la directora de dicho nosocomio, Fernanda Lalosa quien detalló que pasó de un total de 246 accidentes en el año 2016, a que en lo que va del 2018 donde aún quedan cuatro meses para terminar, el número ya se elevó a 371.



"Es decir un promedio de tres a cuatro accidentes por día son atendidos en el hospital", afirmó.



Esta situación "nos preocupa porque hay una anarquía en el tránsito de nuestra localidad y vemos que quienes tienen que tomar carta en el asunto no lo hacen porque no se está llegando, ni siquiera nos acercamos a las medidas que había en gestiones anteriores donde se anduvo muy bien y no teníamos ni un accidente por día. Vemos que las medidas que se está tomando no están funcionando y esto implica gastos significativos para la Salud desde recursos médicos, estudios, medicamentos, materiales, desgaste humano, etc. No es solo el accidente en sí porque lo que preocupa, es lo que viene aparejado luego del mismo", precisó la directora del hospital Santa Rosa.



En ese marco, la entrevistada opinó sobre las medidas que faltan y sostuvo que su entender "acá lo fundamental son los controles, sobre todo en motos que son las que generalmente se accidentan. Y tratar de modificar en cuestiones de metodología de manera un poco más fina, con controles no solo en la calle sino también a la salida de los boliches o en las escuelas".



Por último, Lalosa comentó que estadísticamente la mayor cantidad de siniestros se da "durante los fines de semanas, donde hay más gente que sale, que toma, que consumo de sustancias ilegales y durante los días laborales en el mediodía y a la tardecita donde la gente sale de los trabajos y anda muy rápido".