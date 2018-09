Niño está en terapia intensiva tras recibir un piedrazo en la cabeza

Un niño de 11 años fue internado en terapia intensiva tras recibir un piedrazo en la cabeza. El hecho ocurrió en horas del mediodía de este martes en zona de barrio El Pozo, cerca del arroyo Antoñico.Según se informó, el pequeño estaba juntando basura y un joven de 20 años le arrojó la piedra. Tras ser herido, el niño corrió hasta su casa y le contó a su madre lo que había sucedido.Inmediatamente fue trasladado al Centro de Salud Ramón Carrillo y luego derivado al Hospital San Roque, ya que empezó a convulsionar. Desde el nosocomio informaron que presenta fractura y hundimiento de cráneo.Personal de Comisaría Sexta inició una investigación y detuvo al agresor dentro de su vivienda. Fue trasladado a Alcaidía de Tribunales.En diálogo con, María, su mamá dijo que "es un chico con capacidades especiales. Fue intervenido quirúrgicamente y salió todo bien pero tenemos que esperar porque fue una operación muy delicada. No creemos que le hayan pegado con una piedra, sino con un hierro. Lo único que queremos es que haya justicia porque eso que pasó fue un abuso hacia un niño inocente. El detenido puede quedar en libertad y merece estar en la cárcel. Es lamentable lo que pasó".Asimismo, otro familiar explicó que "conocemos a quién le hizo el daño a mi hijo, se llama Matías Pérez. No teníamos enemistad ni nada con él. Estaba drogado, perdido y ligó un niño inocente. Como no hay testigos ni nada lo quieren dejar en libertad y no es justo para el nene".