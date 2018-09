Nahir compartirá celda con otras dos presas y podrá continuar sus estudios

Policiales Confirman que Nahir Galarza será trasladada a la cárcel de mujeres de Paraná

Ocho meses en la comisaría

Lugar más acorde

Condiciones de detención

Hija de un policía

La celda

Se confirmó este martes que Nahir Galarza, será trasladada a la Unidad Penal N°6 "Concepción Arenal" de Paraná. Se estima que el cambio de lugar de detención, se podría hacer efectivo entre fines de esta semana o el transcurso de la próxima.El pedido de traslado desde la Comisaría del Menor y la Mujer, lo había realizado la Policía de Entre Ríos yLa joven de 19 años está detenida desde el 2 de enero, en la Comisaría del Menor y la Mujer de Gualeguaychú y su deseo, era ser alojada en una cárcel de esa ciudad, para estar cerca de su familia.Sin embargo, sus condiciones de detención van a mejorar, indicaron fuentes penitenciarias. La Unidad Penal N° 6 Concepción Arenal, ubicada en Paraná, es la única cárcel exclusivamente para mujeres de toda la provincia.El Servicio Penitenciario puede brindar condiciones que una comisaría no tiene disponible. En la Comisaría del Menor y la Mujer,En tanto, al estar alojada en una unidad penal, Nahir establecería contacto con internas en su misma condición.Al respecto, el director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, comisario Marcelo Sánchez, consideró en diálogo conEn la cárcel de mujeres de Paraná,La joven condenada a prisión perpetua por matar a su novio,Al referirse a las condiciones de detención de Nahir, el director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, señaló que la joven no tendrá condiciones de detención diferentes a la de otras internas.En referencia al pabellón donde será recluida Nahir, debido a su condición de ser hija de un policía, el comisario Sánchez sostuvo que "debemos realizar un período de observación y clasificación que se hará cuando se produzca su ingreso. Ahí,, debido a que la mayoría de las internas en la UP6, son mayores y tienen gran diferencia de edad con la joven de Gualeguaychú.Por otra parte, se confirmó que Nahir Galarza "no tendrá una celda exclusiva, sino que la compartirá con dos internas" que tengan una edad similar a la joven, dijo Sánchez a