Choque múltiple por no respetar la prioridad de paso causó importantes daños

Un fuerte choque en el que se vieron involucrados tres vehículos ocurrió este martes en una esquina de la ciudad de Paraná y dejó como consecuencia importantes daños materiales, pudo saber. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos.El siniestro vial se registró alrededor de las 13 en la intersección de calles Millán y Brasil, cuando un automóvil Fiat Duna blanco que transitaba por calle Brasil, no respetó la prioridad de paso de una camioneta Jeep Renegade blanca que se desplazaba por Millán, y terminaron colisionando al encontrarse en la esquina. Además, la camioneta embistió a un vehículo Fiat Siena que se encontraba estacionado y terminó haciendo un trompo sobre la calle."El Fiat circulaba por calle Brasil y el Jeep por Millán, y obviamente, no respetando la prioridad de paso sobre las manos, se produjo la colisión. Por la misma maniobra de impacto y aceleración del Jeep, colisionó a otro Fiat Siena que se encontraba estacionado y gira haciendo un trompo", detalló a, Maximiliano de la Dirección de Colisiones de la Municipalidad de Paraná.En la oportunidad, el municipal confirmó que los conductores transitaban "a alta velocidad", pero de acuerdo a lo que apuntó,