Foto: Robaron medio millón de pesos destinados al pago de sueldos y proveedores Crédito: Diario El Sol

Malvivientes ingresaron a la sede de la firma "Embragues González" en Concordia, y se alzaron con medio millón de pesos destinados al pago de sueldos y proveedores.



El hecho se registró en el local ubicado en Avenida San Lorenzo y Alvear, y si bien aconteció la semana pasada, no fue conocido sino hasta lunes cuando responsables de la firma denunciaron el robo públicamente ante un medio de esa localidad.



Los delincuentes entraron al local, aparentemente por los fondos; rompieron un ventiluz y se fueron directamente a la oficina de donde se llevaron el dinero que teníamos destinado para el pago de un proveedor que no había venido el día anterior y lo que veníamos juntando para pagar los sueldos del personal", revelaron desde la empresa a Diario ElSol.



Se trata del robo más importante de los últimos meses, ya que el monto robado superaría el medio millón de pesos.



El comerciante detalló que es posible que los movimientos del personal hayan sido estudiados por los delincuentes. "No descartamos nada, pero lo peor es que pasan los días y la plata no aparece", indicó.



Estimaron que el robo se produjo durante una de las noches de lluvia y tormenta, en la que "aprovecharon que no andaba nadie".



En la oportunidad, desde la firma comentaron al diario de Concordia que según trascendido, los malvivientes también habrían robado a otros negocios.



En la investigación del caso no hubo precisiones acerca de si había cámaras de vigilancia o alarmas en el comercio dedicado a la reparación y venta de sistemas de embrague. (Diario El Sol)