Apareció la niña que fue a hacer un mandado y no regresó: Investigan el caso

Al notar la demora de su hija, la mujer fue hasta el comercio y las personas que trabajan allí le informaron que la vieron a la niña, pero que se había retirado.Sin embargo, esta tarde, Karina, informó a Elonce que su hija apareció sana y salva, aunque la policía investiga las circunstancias de su desaparición.La madre de la menor sostuvo que la niña estaba algo asustada y en principio, fue trasladada al servicio médico sanitario, como también, se dio intervención a Copnaf.La mujer duda de la versión y sostiene que "yo creo que ella, está tapando algo o a alguien pero hasta que no hable con la policía no sé y no pudeLa nena de 11 años de edad, apareció sola en la casa de una hermana de Karina que estaba ayudando a buscarla y estaba con la madre de la menor