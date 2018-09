Desestimaron denuncias realizadas a personal de un Hogar de Ancianos

Todo comenzó en el mes de marzo del corriente año cuando el Hogar de Ancianos "Cura Jeannot Sueyro" fue denunciado ante la Justicia de Gualeguaychú por parte de personas que manifestaron prestar servicios en el mismo. Específicamente, estas acusaron a la Directora Sra. Alicia Sánchez de haber ejercido violencia física y verbal contra los abuelos residentes y el personal que trabaja en la institución.



Las dos denuncias



Una de ellas, iniciada ante el Juzgado de Familia de la ciudad, indicó que en el Hogar existían malos tratos (humillaciones, intimidaciones, escarmientos) y prácticas irregulares (uso inapropiado de medicación) con perjuicio de la integridad psicofísica de los residentes. Se pidieron medidas de protección y en concreto el retiro de personal de la institución, especialmente de su Directora, Sra. Alicia Sánchez.



La causa se caratuló "Benitez, Rosa Lucia - Denuncia Violencia Institucional en perjuicio de adultos mayores s/ medida de protección" (Expte. 2795/2018) y en la misma, luego de las medidas de investigación implementadas por el Sr. Juez interviniente, Dr. Hector D. Vasallo; con especial intervención del Equipo Interdisciplinario del Juzgado (Médico Psiquiatra, Psicólogo, Asistente Social) que examinó y entrevistó a los residentes; el pasado 6 de julio se dictó resolución en la que expresamente indicó que "...no se detectaron o surgieron del diagnóstico de riesgo inicial indicadores de malos tratos -físicos o emocionales-..." y en mérito a ello rechazó la cautelar y las medidas de protección de personas reclamadas.



Sin perjuicio de ello, a fin de evitar consecuencias que pudiera acarrear el "desgaste de la función propia del trabajo institucional..." se recomendó por el Juez que el trabajo (voluntario y ad honorem) que presta la Sra. Directora (con permanencia en el Hogar desde las 6.00 a las 22.00) se reduzca en su carga horaria, medida ya implementada en la institución.



La causa penal



En simultáneo, también se formuló denuncia penal contra la Sra. Directora del Hogar ante la Justicia Penal, en concreto ante la Fiscal Nº 4 de la Jurisdicción, Dra. Natalia Bartolo. En la misma, realizada en marzo de este año, se insistió en que la Sra. Sánchez trataba con violencia a los abuelos, que los castigaba, que a una de las residentes la había golpeado, que se les imponía un régimen riguroso en cuanto a horarios, y se los castigaba con la alimentación.



A partir de esto la Fiscal ordenó la apertura de causa para dar inicio a la investigación penal caratulando la misma "Carro, Victoria Judith y otras- su denuncia" (Legajo N02096/18).



Pruebas



En el marco de este trámite la funcionaria se constituyó en el Hogar junto al médico de policía y se constató las buenas condiciones edilicias que presentaban las instalaciones, se entrevistó a la casi totalidad de los abuelos residentes a fin de conocer si tenían hechos para denuncia y como era su estadía en el lugar, mientras que el galeno actuante revisó a cada uno de los abuelos a fin de constatar si los mismos se hallaban lesionados tanto física como mentalmente, como así también sus condiciones de higiene y cuidado personal.



Lo declarado por los abuelos fue que los mismos se hallan cómodos en el lugar, que no son maltratados, y los informes médicos destacaron el buen estado de salud que presentaban. Además, la Fiscal tomo declaración a los profesionales (Médicos, Psicóloga y Nutricionista) que prestan servicio en el Hogar.



Toda esta evidencia reunida llevó a la Dra. Bartolo a expedirse el pasado 21 de agosto, diciendo que los abuelos no exhibían signos de maltratos físico (lesiones) ni psicológicos (ni lesiones mentales ni amenazas). Que la imposición de horarios para comer, dormir y efectuar actividades, lejos de constituir el régimen militar denunciado, se observa justificado e indicado por personal profesional. Tampoco se advirtió omisión o mala distribución de medicamentos en atención lo aclarado contundentemente por el médico Dr. Martín Sobarzo Toro.



En atención a ello concluyó que los hechos denunciados no configuraban conductas reprochables penalmente y por ello desestimó las denuncias de conformidad lo normado por el art. 210 del CP. (Radio Máxima)