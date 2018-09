Tiene 12 años, fue a la escuela y no regresó: Su hermana desapareció en 2003

Foto: María Rosa Areguatí está desesperada por su hijo. Crédito: (El Sol).-

A Ezequiel Flores Santos lo vieron por última vez el viernes 24, cuando fue a clases en el turno mañana de la escuela J. J. Valle, en la ciudad de Concordia. Desde ese día, el niño no regresó a su casa, es hermano de Eva Flores una nena que desapareció en el año 2003 y, desde entonces, no hubo noticias sobre ella. Ahora, su madre teme que Ezequiel corra la misma suerte que su hermana. Una madre deseperada María Rosa Areguatí está desesperada decidió recurrir a El Sol porque pasan los días y crece la angustia y la preocupación por el paradero del menor de sus hijos. "A las ocho de la mañana del viernes pasado, él fue a la escuela, después no llegó a nuestra casa en el barrio Fátima II. Ya pasaron ocho días y el nene no aparece, nosotros hicimos la denuncia y cuando fui a la Comisaría Séptima, me dijeron que no tenían para comunicarse con la Comisaría del Menor para ver si había novedades, nadie lo busca, el caso tiene que salir en el diario para que se empiecen a mover, pero eso urgente". El recuerdo de Eva Flores La charla la lleva indefectiblemente a recordar a su hija desaparecida en el año 2003, cuando vivían en la zona del barrio El Molino y Eva Flores se perdió sin dejar rastros hasta el día de hoy. En ese momento, la pequeña Eva tenía tan solo 9 años, la policía trabajó intensamente, se realizaron rastrillajes y surgieron todo tipo de versiones como en el caso de Fernanda Aguirre, María Cash o Margarita Verón.

Para ese entonces la comunidad concordiense estaba sensibilizada por la muerte de Mara Torales, una adolescente de 14 años, cuyo cuerpo apareció desmembrado en diferentes lugares de la ciudad por el tristemente célebre "descuartizador", José Giardino.



"Ella cumplió 22 años y no supe más nada solo sé que está viva y lo digo como madre, tal vez está en otra provincia, en otra ciudad, pero sé que ella está viva, la sociedad no habló más de ella y nosotros no paramos de buscarla; ahora estoy viviendo lo mismo que esa vez, no sabemos si se escapó o se la llevaron", expresó a El Sol y no quiso hablar más de Eva. "Que aparezca mi hijo" "Yo quiero una respuesta, quiero saber dónde está mi hijo. No hay novedades. Él salió y lo vieron con un compañero y no saben quién es. Lo estoy buscando por todos lados y nadie me acompaña, recurro a ustedes para que me ayuden. Él salió de la escuela y nunca más lo vieron, tenía su mochila. Él es flaquito, chiquito, quiero saber dónde está. Le pido a los jueces a la policía que se preocupen y que lo busquen, hace cinco días que no puedo dormir del dolor que tengo", concluyó.