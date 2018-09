Pasó al 13 de septiembre la audiencia de alegatos por el asalto en Ceibas

El jueves y viernes se desarrollaron las dos últimas audiencias de testimoniales en el juicio contra tres de los cinco acusados de haber asaltado a mano armada una parrilla en Ceibas el pasado 25 de mayo. En dos semanas, en los Tribunales de Gualeguaychú, se realizará la audiencia de alegatos y se espera la palabra de uno de los imputados.Con la presencia de Javier Rolando Silva y Walter Víctor Telechea, y con la ausencia de Matías Miguel Grando que regresó a su ciudad natal en Córdoba con el permiso del Tribunal de Juicios que preside Alicia Vivian, este viernes se realizó la penúltima audiencia por el asalto a la parrilla Vitucho en Ceibas.El jueves se escucharon las últimas testimoniales que había convocado el fiscal Martín Gil y ayer le tocó el turno a la defensa de Pablo Di Lollo. En el inicio del juicio declararon Silva y Telechea, mientras que Grando desistió de esta posibilidad y podría hacer uso de la palabra en la audiencia del 13 de septiembre.Este joven de 19 años no ha estado presente en los últimos dos encuentros debido a una discapacidad mental que sufre y regresó a Córdoba con el consentimiento de los magistrados. Fue el único al que de alguna forma benefició el médico psiquiatra del Poder Judicial Simón Gighlione que lo definió con una debilidad mental e influenciable. Miguel Ángel Toledo de 55 años y Carlos Ariel Juárez de 42 , son los otros dos imputados, y principales acusados del hecho, que no están presentes en este debate. Fueron quienes escaparon de su arresto domiciliario 24 horas antes del inicio del juicio. Estaban alojados en un hospedaje en el barrio San Francisco, en Patico Daneri y San Juan, pero evadieron el perímetro y hasta hoy no han sido localizados.Según la imputación del Ministerio Público Fiscal, Juárez bajó del auto vestido con el uniforme de policía e ingresó al local que en ese momento estaba siendo atendido por su dueño. La víctima nunca pensó que estaba a punto de ser asaltada a mano armada, ya que previamente había visto por las cámaras de seguridad la llegada del supuesto funcionario policial.Cuando el dueño del local se dispone a atenderlo, Juárez lo apunta con un arma y le exige que le entregue el dinero que había en el lugar porque lo iba a matar. La víctima es reducida y Juárez, junto con Toledo y Grando revisan la caja registradora y otros lugares en busca de dinero, mientras Silva y Telechea se quedaron en la parte exterior, haciendo de campana. Finalmente, los delincuentes escaparon con los 10 mil pesos que había en la caja registradora y varias cajas de cigarrillos Phillips Morris.Horas después, durante la madrugada, los cuatro cordobeses de 42, 41, 55 y 19 años, y el supuesto entregador de Ceibas de 33 años, fueron detenidos por personal de la Brigada de Delitos Rurales en el camino rural lindante al establecimiento "El Arranque", por la zona del acceso sur de Gualeguaychú.En la requisa hallaron un arma 9 mm, un chaleco porta objetos, utilizado por la Policía y dinero en efectivo. Tras sus detenciones se les tomó declaración indagatoria y en la audiencia con el juez de Garantías, se les dictó una prisión preventiva por 45 días. Luego la Cámara de Apelaciones les concedió un arresto domiciliario y esa medida fue prorrogada hasta la actualidad.Todos afrontan una imputación por robo calificado por el uso de arma de fuego, en calidad de co-autores, que tiene una pena mínima de 6 años y 8 meses de prisión efectiva, y una máxima de 20 años.