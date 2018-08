Alcoholizado golpeó a su pareja y la dejó inconsciente: ella no hizo la denuncia

Un hecho de violencia de género se registró el pasado miércoles en una vivienda de calle Crespo de la ciudad de Paraná. La víctima fue una mujer de 30 años, la cual tras una discusión con su pareja, un hombre de 29 años, recibió un fuerte golpe en la cabeza que la dejó tirada en el piso inconsciente.



Cerca de la hora 19, un llamado de vecinos al 911 dio cuenta que una persona estaba siendo golpeada por su ex pareja. Cuando los efectivos acudieron al lugar, se encontraron con la mujer "tirada en el piso y una personal a su lado en estado de ebriedad", la cual era su pareja.



Según explicó al programa El Despertador de Elonce TV, el segundo Jefe de la Comisaría 12, Matías Borges, la mujer y el hombre no estaban conviviendo. Pero cuando el sujeto llegó a la vivienda, mantuvieron una discusión que terminó con la agresión.



"Testigos dijeron que ambos habrían estado discutiendo y el sujeto la golpeó, tras lo cual ella cayó al piso desmayada. Se llamó al Fiscal en turno que dispuso la detención del hombre de 29 años y se trasladó a la mujer al hospital San Martín. Estaba inconsciente y con un golpe en la cabeza".



Consultado sobre el estado de salud, indicó que "se encuentra bien, estable, solo tuvo un fuerte golpes en la cabeza". Respecto al agresor, Borges indicó que tras el hecho quedó alojado en la Alcaidía y ya recuperó la libertad, quedando a disposición de la justicia.



El Subjefe de la Comisaría 12, aclaró que si bien se invitó a la mujer a realizar la denuncia, "hasta el momento no lo ha hecho. De todas maneras se hicieron las actuaciones de rigor con los testimonios de los vecinos y se elevó todo a la Fiscalía".



El hecho que la mujer no haya querido realizar la denuncia, preocupa ya que, según manifestaron vecinos ya han ocurrido hechos de violencia en la pareja. "Pero la mujer nunca vino a denunciar", agregó el Comisario.



"La fiscalía tiene conocimiento del hecho a través de las actuaciones iniciadas por la policía, deberá actuar de oficio y seguramente se tomará alguna medida", indicó finalmente Borges. Elonce.com