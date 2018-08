Fiscalía pidió 14 años de prisión para la acusada de matar a su novio rugbier

El fiscal Fernando Guzzo solicitó 14 años de prisión efectiva para Julieta Silva por la muerte "claramente dolosa" de su novio, el rugbier Genaro Fortunato, aunque consideró el atenuante del estado de emoción violenta.Además, pidió al tribunal que, al momento de dictar sentencia, "deje de manera inmediata los alcances de la prisión preventiva en la modalidad domiciliaria y ordene la internación en un establecimiento carcelario".Para el fiscal Fernando Guzzo, Silva "no reúne los supuestos requisitos para la prisión domiciliaria" que venía gozando hasta el juicio y se pronunció asimismo porque "no va a ser posible una pena de ejecución condicional", aunque no pidió una pena de prisión perpetua como se especulaba en un primer momento. .En su alegato, Guzzo apeló a la figura de "homicidio simple con dolo eventual por emoción violenta" para formular los cargos contra Silva.Genaro Fortunato (25) y Julieta Silva (30) mantenían una relación amorosa de meses. Él, un joven jugador de rugby de clase media que vivía con amigos; ella regenteaba una casa de venta de ropa y es separada y madre de dos hijos.La madrugada del 9 de setiembre de 2017 los dos llegaron al boliche Mona de El Chañar e Yrigoyen de San Rafael a bordo del auto de la mujer. Iban a bailar. Bebieron y en la disco hubo una discusión, posiblemente por celos.Poco antes de las 5 de la mañana dejaron el local bajo una lluvia persistente. Genaro (según los videos de la puerta de Mona) estaba ebrio. Ella había bebido, pero en menor cantidad.Discutieron al llegar al auto que estaba estacionado sobre calle El Chañaral. Finalmente Julieta se hizo cargo de la conducción, pero el joven intentó disuadirla desde afuera del vehículo y corrió a la par del auto hasta que se cayó al piso en el medio de la calzada. Julieta arrancó sola con dirección al norte.A los 150 metros hizo un giro en "U" y volvió hacia donde estaba su novio. Un cuidacoches que esa noche trabajaba en el lugar dice que le hizo señas a la mujer para que frenara. Genaro estaba en el piso y la mujer lo arrastró más de 3 metros hasta que se detuvo. Cuando se bajó vio el cuerpo de su novio sin vida en medio de la calzada: le había aplastado la cabeza.