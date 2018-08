Video: A punta de cuchillo, asaltó a mujer que estaba con su bebé en brazos

Antes del mediodía del jueves se produjo un hecho delictivo en un negocio de informática denominado "Moyito PC" que está ubicado en calle Las Heras al 680 de la ciudad de Concordia.Un ladrón irrumpió y con un cuchillo de cocina en mano y luego amenazó la dueña que estaba con su hija de 3 meses en brazos. Le sacó de la caja registradora el dinero de la recaudación para darse de inmediato a la fuga.Sobre lo ocurrido, Marina Giles relató: "yo estaba justo atendiendo a una clienta que había venido por una impresión y ahí entró un tipo morocho con una bufanda que le tapaba la cara y con una cuchilla de cocina. La pinchó en la espalda a la chica que estaba con el hermanito y luego me apuntó a mi que estaba con mi beba de 3 meses en brazos. Me pidió el celular pero yo lo había escondido. Entonces entró, abrió la caja y se llevó una billetera con el cambio que tenía que serían unos $1.500. A la chica no le sacó nada porque tenía lo justo para una impresión"."El delincuente era morocho -aseguró Marina-, alto y estaba encapuchado con una bufanda o algo así y con un enorme cuchillo puntiagudo tipo carnicero porque no era un cuchillo común. Yo estaba al frente del negocio con mi beba en brazos que tiene 3 meses y al tipo no le importó nada de nada, me amenazó igual, a la clienta la pinchó en la espalda con el cuchillo", expresó al diario. (El Sol)Asimismo Giles aseguró que "ese muchacho había venido unos 10 minutos antes a preguntar precio de unos productos y después vino a asaltarme".