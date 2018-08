Las inéditas escuchas telefónicas que esclarecieron el crimen de Julio Trossero

Cómo llegaron hasta los sospechosos

Payé se comunica con la madre de sus hijos

Se cumplió el, un joven de 28 años y sacrificado trabajador que mantenía junto a su madre, un pequeño tambo en el fondo de su vivienda ubicada en la zona rural de Seguí, y cuyo crimen movilizó a la comunidad de esa pequeña localidad y conmovió a toda la provincia de Entre Ríos El joven fue asesinado a golpes, en la noche del 12 de agosto de 2017 el en las afueras de la tranquila localidad del departamento Paraná y el móvil de homicidio fue el robo de un dinero que supuestamente, la familia tenía en el lugar producto de la venta de unas cabezas de ganado vacuno., por el delito de homicidio en ocasión de robo, Marcelo Santo y Rodrigo Leiva permanecerán en prisión por cinco años, acusados por robo agravado y Camilo Santo, en tanto, tendrá una pena de prisión por cuatro años y seis meses.El quinto de los imputados, Oscar Domínguez, ya acordó la pena de seis años de prisión al confesar su participación en el asalto a la vivienda rural pero no en el asesinato al joven. Cabe recordar que otro que había sido acusado al inicio, Martín Olmos, fue sobreseído.A un año del crimen de Trossero,, el programa que se emite poraccedió a las inéditas escuchas telefónicas que permitieron el esclarecimiento del caso.Se recordará que. Así, los investigadores lograron establecer la ubicación del teléfono y, con escuchas telefónicas posteriores, pudieron comenzar a"Los investigadores trataron de encontrar los efectos sustraídos, entre estos, el teléfono de Trossero", explicó el jefe de la División Homicidios de la policía, comisario Horacio Blasón.De acuerdo a los datos a los que pudo acceder, la madre de Trossero entregó a los investigadores policiales, la caja del celular de su hijo, donde constaba el número de IMEI, es decir, la identificación del móvil que no lo tiene ningún otro teléfono del mundo, y que cuando e dispositivo se conecta a una red le envía automáticamente este identificador.Fue así que los peritos, tras la autorización de la Justicia Federal para intervenir ese número, lograron acceder al teléfono que había sido activado en la ciudad de Santa Fe y utilizado con otro chip. Además, de"Llegamos a esta línea, lo cual nos facilitó saber era quién había utilizado el teléfono de Trossero luego de su fallecimiento, sabíamos dónde estaba y con quién se comunicaba. Los datos fueron procesados y así descubrimos que Payé, el 12 de agosto de 2017, ingresó a Paraná en un Renault 9, previo comunicarse con los otros integrantes de una banda", detalló el funcionario policial.Payé conectó su nuevo número a su cuenta de Whatsapp, cuya foto de perfil era la de su perro, imagen que era coincidente con la que tenía en su cuenta de la red social Facebook.Gracias a la intervención de la línea telefónica, los investigadores lograron escuchar que "la persona que lo estaba utilizando, da a conocer a la empresa prestadora que había perdido una línea, se identifica con nombre y apellido, y al identificar esa otro línea, pudimos establecer que había estado en Seguí previo comunicarse con los otros integrantes de la banda".De acuerdo a lo que explicó el funcionario policial, esas personas fueron investigadas y puestas a disposición de la Justicia, con la intervención del fiscal Gervasio Labriola. Se trató de Rodrigo Leiva de 35 años, quién admitió haber participado del hecho, pero aclaró que él no lo había asesinado y adjudicó la autoría del asesinato a Martín Olmos, de 27 años.A continuación, las comunicaciones que Payé mantuvo con Susana, su actual pareja el 29 de agosto de 2017, es decir, dos semanas después de cometer el hecho."Estoy a hasta la re v.. no se pasó, cómo llegaron hasta a mí", fueron las palabras del, hasta ese momento, tercer sospechoso por el crimen de Trossero. "Ya pasó casi una semana? capas por el número de teléfono", estimó en aquella oportunidad.Fue así que la mujer, le pide que tenga cuidado, a lo que él le revela: "Voy a borrar todo y a anotar tu número".Payé, desde su escondite, se comunica con su madre, Josefa, y le cuenta por todo que había pasado. "Esta mujer pareciera que asiente sobre el ´trabajo´ que hacía el hijo, que estaba en conocimiento de los detalles por la venta de animales, todo lo relacionado a la venta de animales", explicó el comisario."Vos sabes de esa cagada que él se mandó la vez pasada en la que mataron a un hombre. Él fue con otro tipo, otros conocidos, y. Se fueron a una casa donde un tipo que había vendido animales y dice que uno de ellos, mató al tipo", contó Josefa a la novia de su hijo.En la oportunidad, la mujer le advierte a la novia de su hijo que lo escuchó mal de ánimo. "Él dice que le dijo al muchacho `no lo mates´, pero el muchacho le pegó un fierrazo y ahí lo mató. Y a mi me dijo, `mami, no salgo más´", fueron las palabras de Josefa, quien desconocía el paradero de su hijo pero seguían en contacto."Al mes y medio de ocurrido el hecho, luego de identificar el lugar donde Payé estaba parando, que era un motel que había alquilado como pensión, el fiscal solicitó el allanamiento pero cuando esperábamos su llegada, porque él venía desde Rosario, con las escuchas directas nos enteramos que alguien delató al personal policial y esta persona emprende una huida pro Santa Fe", rememoró el comisario Blasón aTras un operativo policial de persecución, fue detenido y se le secuestraron los dos celulares que tenía en su poder: uno de estos era el de Trossero.Sin dejar de lado la gravedad del hecho que rodea a la muerte de Trossero,destacó una perlita que rodeó a la investigación policial.En una de las escuchas, Ramona le recrimina a Payé que primero se había comunicado "con la otra", es decir, con Susana."Pedile a Susana que te de una mano y yo no me voy a meter", respondió tajante.En la despedida con Ramona, su ex pareja y madre de sus hijas, Payé trata de disculparse, y llora ante lo que fue su inminente detención."Me están buscando de Paraná, no sé qué va a pasar ahora", le informa a la mujer. Le pide que guarde sus coas, y que les explique la situación a las nenas."No tengo intenciones de abandonarlas. Simplemente, me salieron mal las cosas", fueron las palabras de Payé a la mujer. Y acto seguido, como anticipándose a los hechos que se le venían encima, le pide que, "el día de mañana, vos me las puedas llevar"."Por ese monto cobraron un cheque que fue entregado a una empresa que instaló unas maquinarias para el tambo que tiene la familia Trossero.", remarcó el funcionario policial, al tiempo que comentó que los ladrones sustrajeron dinero pero por un monto mucho más inferior.