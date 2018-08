Casación trató la sentencia al condenado por el crimen de Escuri

La Cámara de Casación Penal de Paraná, integrada por los Dres. Marcela Davite Marcela Badano y Hugo Perotti, analizó este jueves el recurso de casación interpuesto por los abogados defensores de Fernando Ramón "Papu" Bustos, contra la sentencia del mes de noviembre de 2017 del Tribunal de Juicios y Apelaciones de esta ciudad, dictada por los Dres. Elisa Zilli, Elvio Garzón y José María Chemez, que resolvió condenarlo a la pena de 16 años de cárcel por tres violentos hechos cometidos con arma de fuego. El más grave ocurrió el 24 de febrero de 2016 cuando disparó contra un grupo de personas, hiriendo mortalmente a Leandro Escuri."Luchamos bastante por el juicio y seguimos tratando para que se haga justicia por mi hijo, y de sobrevivir a todo esto", dijo a, la mamá de Escuri, María Elena Denis."Son dos años de lucha para que se haga justicia y él pueda descansar en paz. Yo hubiese querido muchos años, porque por más años que le den, a mi hijo no me lo van a devolver y el dolor que llevamos como familia es imborrable", lamentó la mujer.Leandro Nahuel Escuri, de 21 años, con domicilio en el barrio Alloatti fue agredido a tiros alrededor de las 18 del 24 de febrero de 2016 desde una motocicleta. Una bala le ingresó a la altura de la axila. Fue cargado en un auto particular y trasladado inmediatamente al Centro de Salud Ramón Carrillo, pero falleció a los pocos minutos.La agresión se produjo tras un cruce de palabras entre un grupo de personas y una pareja que se trasladaba en moto. Luego, el motociclista volvió con apoyo de otra persona y disparó contra el grupo hiriendo de muerte a Escuri, quien no era destinatario de la agresión.La mujer relató que su hijo volvía de trabajar con unos compañeros cuando uno de ellos le gritó algo a Bustos que iba pasando. Éste se fue a su casa y buscó un arma y les disparó cerca de la escuela Esparza.De acuerdo a lo que explicó el abogado querellante, Juan Pablo Temon, "la defensa (de Bustos) planteó que la sentencia no estaba motivada por un interés y que había errores en los hechos", pero para el representante de la familia de la víctima, "la sentencia debe confirmarse tal cual como la impuso el Tribunal de Juicios en noviembre del año pasado".