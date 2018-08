"No hay que entregar nada hasta no corroborar que los cheques tienen fondos"

Tras la millonaria estafa que habría concretado un entrerriano en Corrientes, estafando con cheques sin fondos a ganaderos por una cifra estimada en 8 millones de pesos, desde la Policía de Entre Ríos brindaron recomendaciones para evitar este tipo de hechos delictivos.deque "todas las personas que reciben cheques deben corroborar previamente la existencia de fondos, para no desprenderse del bien hasta no cobrar en total su monto".Tras acotar que esa es la principal maniobra de prevención, admitió que para evitarla, los delincuentes "por lo general a estas maniobras las hacen cerca de los fines de semana".Consultado sobre el caso particular sucedido en Corrientes, el funcionario dio cuenta de que "este hombre, es una persona que se dedica a estas maniobras de estafas". Reconoció incluso que habría usado una identidad falsa y que "fue detenido quedando a disposición de la Justicia de Corrientes"."Nosotros tenemos un sistema a través del cual se puede ver el movimiento financiero", dijo González.Informó que "se pueden dirigir a Delitos Económicos, en Churruarín y Ayacucho de Parnaá, para consultar sobre la identidad de la persona, si realmente la firma a la que representa existe, porque muchos se hacen de empresas fantasmas. O también comunicarse al 343-156222270 por cualquier duda ante este tipo de maniobras".