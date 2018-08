Futbolista entrerriano habló tras ser denunciado por acoso callejero a una joven

La siguió varias cuadras

Prohibición de acercamiento

Aclaración

El entrerriano Ismael Blanco, jugador de fútbol del Club Mitre que milita en la segunda categoría de la Asociación de Fútbol Argentino, se vio envuelto en un escándalo después de que una joven denunciara que la acosó durante varias cuadras en plena calle y la Justicia lo notificó de una prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto con la damnificada.La damnificada, que además sería estudiante de Abogacía, se presentó ante la Policía y relató lo sucedido. Señaló que el lunes, alrededor de las 18.30, regresaba caminando por Avda. Belgrano a su domicilio, cuando en cercanías de la intersección con calle Capitán Ardiles, un automóvil blanco con vidrios polarizados se le acercó y detuvo su marcha.El conductor bajó la ventanilla y la joven observó que había un solo ocupante, el cual le habría pedido su número telefónico, por lo que ella lo ignoró y continuó caminando.La denunciante aseguró en su denuncia que el automovilista la siguió por varias cuadras y que en todas las esquinas se detenía y le pedía su número de celular, manifestándole que lo conseguiría "como sea", pese a su negativa.Siempre en función del relato de la joven, llegó hasta Capitán Ardiles y Moreno, donde le solicitó ayuda a unos vecinos, los cuales escucharon su versión de lo sucedido y le aseguraron que la auxiliarían.En esos momentos, habría pasado un móvil policial, por lo que la damnificada alertó a los uniformados de la situación, los cuales siguieron al vehículo en cuestión y lo interceptaron en Suárez y San Lorenzo.Los efectivos lo identificaron como Ismael Blanco, el futbolista del Club Mitre, el cual les manifestó que regresaba de un gimnasio de la zona y se dirigía al lugar donde está residiendo sobre calle Garibaldi, por lo que los funcionarios policiales le permitieron que continuara su marcha.Alertado de la denuncia, el fiscal de turno, Dr. Ángel Belluomini, dispuso que se notificara a Blanco de una prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto con la joven.El futbolista de 35 años minimizó la situación explicando que "no pasó nada", aunque lamentó que el hecho perjudique su imagen.De acuerdo con fuentes judiciales, la denunciante es una joven de 18 años que reside en el barrio Juramento de Santiago del Estero."No voy a hacer muchas declaraciones porque no pasó nada", aclaró Ismael Blanco aal ser consultado sobre el incidente, asegurando estar "bien y tranquilo" a pesar de la repercusión que tuvo el caso incluso en la prensa de Tucumán, donde actuó para Atlético el año pasado.El ex jugador de Colón de Santa Fe, Olimpo, Atlético Tucumán, entre otros, admitió sentirse "muy triste por mi trayectoria y por cómo perjudica mi imagen, habiendo llegado recién a Santiago".El futbolista precisó que del tema se encarga su abogado, con el que tiene constante diálogo. Por último, Blanco agradeció a este medio: "Agradezco a ustedes la posibilidad de expresar, de comunicar" su versión del hecho.