Un animal suelto generó un accidente de tránsito que milagrosamente no causó víctimas fatales entre los ocupantes del rodado.Ocurrió el martes a la mañana en la ruta Provincial 39, a la altura del Hipódromo de Concepción del Uruguay.El conductor de un Fiat Siena que circulaba de este a oeste, no pudo evitar impactar con un equino que cruzaba la calzada.A raíz del hecho en animal murió sobre la banquina, en tanto que el auto sufrió importantes daños. No hubo que lamentar personas lesionadas.Personal de la Policía de Entre Ríos intentaba dar con el dueño del caballo, publicó el sitio 03442.