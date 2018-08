Quiso cruzar la ruta y no vio que por el lugar pasaba una camioneta

Lorenzo Herrera Alonso, conducía una pick up Chevrolet S 10 de cabina doble por la ruta nacional 127, y viajaba junto a su familia desde la provincia de Misiones a Mendoza y Neuquén. Cuando transitaba a la altura de la calle Cepeda de Federal, la camioneta fue colisionada en su lateral derecho por un automóvil Ford Fiesta, que manejaba Juan Alberto Luna. Este último intentaba superar la ruta de oeste a este, no advirtiendo el tránsito de la pick up sobre la ruta.Aunque al lugar llegó una ambulancia, afortunadamente no hubo necesidad de sus servicios, puesto que no se registraron personas lesionadas.Trabajó en las actuaciones administrativas personal policial y de la Dirección Municipal de Transito. (Federal al Día)