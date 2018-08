Ordenanza denunciado por abuso en escuela tendría acusaciones anteriores

Policiales Acusan a ordenanza de escuela de haber abusado de al menos tres alumnas

El antecedente que involucra al ordenanza

Al menos tres casos de abusos fueron denunciados en la Escuela "María Reina Inmaculada" del barrio Macarone de Paraná. Los padresdel establecimiento educativo: lo acusan de haberde cuarto grado del turno de la mañana, en el interior de los baños de la institución., confesó a, la directora del establecimiento educativo, Laura Landre.De acuerdo a lo que explicó, en el marco del protocolo provincial establecido para casos de abuso infantil en el ámbito escolar, se comunicó con la supervisora de la escuela, mantuvo una reunión con los padres de las presuntas víctimas y se dio intervención a la Fiscalía de Menores."Esto no termina acá, sino que recién empieza. Pero la institución, lo que hace es informar a los padres y más que eso, no puede hacer otra cosa", explicó la directiva al confirmar que el caso está en manos de la Justicia., sentenció.En la oportunidad, aclaró que el ordenanza acusado, "no tiene permitido el ingreso hasta que la fiscalía determine lo contrario".La directora de la escuela, reveló a las cámaras deque, "una de las mamás dijo que, pero que a ella nunca le había faltado el respeto".En la ocasión también se supo que una de las madres denunció que; hecho por el cual, si bien ocurrió en la calle, decidió retirar a la niña de esa escuela."Este año se retiró una nena por un comportamiento que tuvo este hombre, pero exteriormente. La mamá la retiró de la escuela porque este hombre", sostuvo Landre.