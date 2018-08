Acusan a ordenanza de escuela de haber abusado de al menos tres alumnas

Policiales Ordenanza denunciado por abuso en escuela tendría acusaciones anteriores

Al menos tres casos de abusos fueron denunciados en la. Los padres apuntan a un ordenanza del establecimiento educativo., confirmó una de las madres aLos hechos se habrían registrado la semana pasada."Nos enteramos anoche y decidimos armar un grupo de Whatsapp en el que están las mamás de las nenas que habrían sido abusadas y ellas nos contaron qué fue lo que pasó", explicó una de las mujeres."Queremos que la directora hable con nosotras y nos explique, porque dejamos a nuestros hijos acá", clamaron las mujeres."No podemos decir que no pasó nada y volver la semana próxima. Los niños son muy chiquitos. Con los niños no se jode. Es horrible", remarcó otra mamá."Queremos que los saquen al tipo porque con qué confianza dejamos a nuestros hijos. Por qué no nos informaron lo que pasó", se quejaron.Las madres exigieron que el ordenanza, que hoy no se presentó a trabajar, sea retirado del establecimiento educativo.