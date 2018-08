Tenía antecedentes, asaltó, maniató y lo capturaron con el botín: Ya está libre

Ya está en libertad

El miedo a represalias

Preocupación por la empleada

Con restricción

A punta de cuchillo, un delincuente asaltó un drugstore ubicado en la esquina de San Luis y Vélez Sarsfield de la ciudad de Concordia, tras sorprender a la empleada que atendía el negocio.Ocurrió el miércoles pasado por la tarde. El sujeto le pidió a la empleada que le diera agua, gentilmente, la joven fue a buscar un vaso cuando fue sorprendida por el individuo, quien laSin embargo, el propietario del local, dialogó este lunes con Elonce y manifestó su indignación porque el sujeto ya se encuentra en libertad, pese a tener antecedentes de haber cometido hechos similares. Según contó Mauro a este medio, al asaltante: los testigos y la grabación de una cámara de un vecino, donde se lo ve salir con la bolsa con la que lo detuvieron", dijo aLa indignación del comerciante de Concordia se basa en la rapidez con la que el asaltante consiguió su libertad y también en el temor que regrese al local y los agreda, según contó a, remarcó Mauro y agregó que "el juez desoyó el pedido del fiscal, cuando peritaron la gorra que se le cayó en el local, además,, sostuvo el propietario del local.porque tampoco pasan patrulleros, "ni de día ni de noche", afirmó.Además, Mauro se preguntó cómo hace con la empleada para que vuelva al trabajo después del asalto. "La empleada tiene que volver a atender a la tarde, y ¿cómo hago para decirle que tiene que seguir en ese horario?, al expresar su preocupación tras lo ocurrido."El fiscal me dijo que el asaltante tiene una orden de restricción y no se puede acercar, pero no alcanza. Esto no es contra el fiscal ni contra la Policía, porque se comportaron de Diez, pero el juez lo largó", señaló Mauro a, no le importó lo que hizo la Policía, ni en la vecina que salió en la moto a avisarle a la Policía, en el trabajo del fiscal, no le importó nada y lo largó", subrayó el comerciante.