Archivaron causa por la muerte de un joven que involucró a policías

Este es posiblemente un caso confinado a la impunidad.. Qué fue lo que pasó. En el medio está la Policía, que según lo que informó tras el hecho, los uniformados contestaron a una agresión que recibieron del otro lado, peroEl diarioseñala que posiblemente muchos no recuerden esta muerte. Quizás porque de alguna manera se marginalizó a la víctima, que era un muchacho humilde y con antecedentes policiales. Y del otro lado estaba la Policía. Tal vez, presentadas de esta forma las cartas arriba de la mesa, no había demasiado para discutir y se convalidó o se naturalizó que se trató de un enfrentamiento armado.. Esa madrugada, luego del brindis de medianoche, se originó una pelea callejera entre las bandas de los clubes Defensores del Oeste y Sarmiento en la esquina de Gervasio Méndez y Sarmiento, que obligó a la intervención de la Policía. A partir de ahí todo lo que prosiguió fue confuso, pero el resultado fue indiscutible:. Uno de los proyectiles le destrozó el pulmón y el corazón, mientras que el otro le perforó la arteria femoral. Falleció al instante.La fiscal auxiliar Carolina Costa tomó el caso esa madrugada y luego quedó en manos de Guillermo Biré, que se desempeñaba por ese entonces como Fiscal titular. Durante el tiempo que tuvo a cargo la investigación prácticamente no se avanzó en nada y cuando fue designado para ocupar el cargo subrogante de Juez de Garantías (porque Mariano López había sido nombrado camarista en Concepción del Uruguay) el Legajo recayó en el fiscal Sergio Rondoni Caffa.Antes del alejamiento de este funcionario como miembro del Ministerio Público Fiscal, se archivó la causa. Se esgrimió que los funcionarios policiales que estaban involucrados en el enfrentamiento habían actuado en defensa propia y no se encontraron elementos para imputar a ninguno de ellos.Si en las próximas semanas la Cámara de Senadores de Entre Ríos aprueba el pliego de Ignacio Telenta para ocupar el cargo de Juez de Garantías de Gualeguaychú, Biré (que actualmente subroga ese cargo) regresará a la Fiscalía y ya no tendrá en su despacho el caso que él inició y dejó, porque fue enviado al archivo.Para el querellante Alfredo Vitale, "hubo un montón de cosas raras, de cosas oscuras" que rodearon la investigación. "En varias oportunidades solicité al Ministerio Público Fiscal la imputación de cuatro funcionarios policiales, pero la Fiscalía siempre se negó sin dar fundamentos", indicó.Tres oficiales y tres suboficiales de la Policía de Gualeguaychú quedaron en el ojo de la tormenta esa Navidad. Se les secuestraron las armas, que fueron sometidas a pericias por Gendarmería, pero al carecer de elementos técnicos el Escuadrón 56, muchas pruebas fueron remitidas a Paraná y a Santa Fe. Uno de los exámenes que rápidamente se conoció fue el dermotest practicado en la víctima, que arrojó resultado positivo, pero para Vitale esto "no es para nada concluyente".Su hipótesis es que a Rodríguez le plantaron el arma post mortem, y que estando fallecido se la habrían colocado en la mano y ejecutado el disparo que termina convalidando el dermotest, pero nada de esto fue probado. También puso en duda las pericias que se practicaron. Desde la reconstrucción del hecho hasta el peritaje de las armas reglamentarias, donde nunca se peritó la pistola perteneciente al principal funcionario sospechado de haber sido quien disparó."La Policía siempre dijo que estaba armado y disparó contra el patrullero, lo cual no está probado. Lo que sí -por un testigo cuando se realizó la reconstrucción del hecho - se pudo evidenciar que la persona que lo mata de dos disparos, estaba apostado detrás de un muro", mencionó el querellante.Según informó el abogado, "a Bruno lo matan a una distancia menor a los 7 metros" y agregó que "nunca quisieron explicar por qué la Policía tiraba con balas de plomo". "Decían que tenía un revólver en la mano y yo tengo testigos que me afirman que el arma fue plantada. Siempre quedaron dudas si Bruno Rodríguez tenía un arma o no; pero bajo ningún punto de vista se justifica que lo hayan matado como a un perro", cuestionó Vitale.Tras el archivo de la causa por parte de la Fiscalía, la querella tiene la posibilidad de continuar su propio camino investigativo y presentar una Acción Penal Autónoma. Es decir, que toma el papel investigativo del Ministerio Público Fiscal, pero este recurso es muy difícil de poner en práctica y mucho más para casos como este, porque es la parte privada la que debe enfrentar los gastos para la contratación de peritos y otros tipos de profesionales; y se hace imposible cuando no se tiene la estructura que tiene el Estado para hacerlo.. Para los investigadores, Bruno Rodríguez estaba armado al momento en que llegó el móvil policial y arremetió a balazos contra los uniformados. Para el abogado de la familia, la víctima tenía una varilla de hierro en la mano con la que se estaba peleando con los hinchas de Defensores y el arma le fue plantada post mortem. Nunca se podrá determinar realmente qué fue lo que pasó.